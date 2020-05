Segons han explicat Vergés i el secretari de Salut Pública, Joan Guix, l'executiu ha separat les regions sanitàries en tres categories de risc. D'una banda, les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu i l'Aran estan en una situació de risc baix, motiu pel qual són les tres que proposen per passar a la fase 1. Per la seva banda, les regions de la Catalunya Central, Girona, Lleida, l'àrea metropolitana sud i l'àrea metropolitana nord estan en risc moderat. I finalment la ciutat de Barcelona està en situació de risc moderat alt.La consellera ha remarcat que cap de les regions estan en una situació de risc epidemiològic elevat, ja que «el virus va a la baixa». De fet, ha assegurat que totes sis estan en una «bona situació». «Però no ens podem relaxar ni un minut», ha assegurat.Pel que fa a les sis regions sanitàries que el Govern proposa que es mantinguin en fase 0 el pròxim 11 de maig, Vergés ha explicat que cal que «passin uns dies per veure l'evolució del virus» per veure si es consolida la tendència. Per això, l'executiu preveu fer una nova proposta la setmana que ve per a aquestes regions. «El fet que dilluns no avancin no vol dir que s'hagin d'esperar quinze dies més», ha dit, però sí que han de tenir un ritme de desescalada «més baix».El Govern farà arribar aquest mateix dimecres aquesta proposta al Ministeri de Sanitat, que ha de prendre la decisió definitiva. La consellera ha explicat que mantindran una reunió «bilateral» per analitzar aquest plantejament i s'ha mostrat confiada que dilluns 1 passaran a la fase 1 les tres regions proposades per l'executiu.