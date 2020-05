Ports inverteix 3,7 MEUR per reparar els danys estructurals del temporal a l'Ampolla

Les embarcacions tindran un espai habilitat per continuar l'activitat pesquera amb normalitat

Actualitzada 06/05/2020 a les 12:39

Ports de la Generalitat ha començat les obres d'emergència per reparar els danys estructurals que el temporal Gloria va causar al port de l'Ampolla (Baix Ebre). Les parts més afectades van ser el dic de recer, les esplanades adossades al dic i el moll de pesca. Les obres tindran un cost de 3,7 milions d'euros i un termini d'execució de nou mesos. El gerent de Ports, Joan Pere Gómez ha destacat que es donarà més seguretat i estabilitat a la infraestructura portuària per a futurs temporals. Paral·lelament, s'ha creat un espai per descarregar el peix de les embarcacions i poder portar les caixes amb els carros fins a la llotja.