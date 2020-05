Les visites al Parc Natural de Montsant van generar un impacte de 4 MEUR l'any passat

Actualitzada 06/05/2020 a les 10:55

L'escalada i l'excursionisme, principals atractius

Les visites al Parc Natural de Montsant van generar un impacte econòmic directe a la zona de 4 MEUR el 2019, la qual cosa suposa que cada euro invertit al parc genera vuit euros al territori. Així es desprèn d'un estudi que ha permès als gestors del parc comptar, per primer cop, amb un anàlisi acurat i precís de la freqüentació de visites i el perfil de visitants. Les conclusions estimen una afluència global al Parc Natural de Montsant d'unes 166.000 visites el 2019, que representen uns 43.000 visitants d'acord amb la mitjana entre visita i visitant. L'escalada i l'excursionisme són les principals activitats de les persones que visiten aquesta àrea natural ubicada a la comarca del Priorat.L'estudi considera vuit punts de mostreig en tota la superfície del Parc Natural de la Serra de Montsant (9.242 hectàrees), agrupats en quatre sectors diferenciats: Margalef (zona poble – zona pantà); Ulldemolins (Ermita Sant Antoni i Ermita Santa Magdalena); Albarca – Cornudella (Albarca i Ermita de Sant Joan del Codolar) i Morera de Montsant – Escaladei (La Morera i la Cartoixa).La zona que concentra les visites és el sector de Margalef, amb unes 89.460 visites (54%), i els mesos més concorreguts són febrer, març, abril, octubre i novembre (51%).A partir de l'elaboració de mig miler d'enquestes, s’ha dibuixat el perfil mig de visitant, que seria un home (61,9%), d'entre 26 i 45 anys (54,7%), resident a la demarcació de Tarragona (33,3%), amb estudis universitaris (50,3%), empleat per compte aliè (39,4%) o autònom (21,1%), i amb un elevat grau de coneixement sobre l'estatus de protecció de l'àrea visitada.La majoria de les visites utilitza el vehicle particular per arribar (66,5%), i ho fan en parella (34,5%) o amb amics (33,7%). El nombre mig de persones per grup és de 4,2 persones i la durada mitjana de la visita mitjana és d'uns 3 dies.La furgoneta, el càmping i l'hotel o hostal són la tipologia d'allotjament més utilitzada pels que pernocten durant la visita al parc (17,2%, 7,5% i 4,9%, respectivament), tot i que més del 50,5% no ho fan durant la seva visita.A més, molts dels visitants repeteixen l'experiència. Així, un 45,8% de les persones enquestades va afirmar haver visitat el parc més de quatre vegades, amb un valor mitjà de freqüència de visita els darrers dos anys de 10,6 vegades.L'escalada i l'excursionisme són les activitats més practicades durant la visita al Parc Natural de Montsant, amb percentatges que superen el 30% en tots dos casos. Gaudir del paisatge, apropar-se al medi natural i relaxar-se i desconnectar, són algunes del les motivacions de visita més puntuades. El coneixement personal (43%), mapes i guies (22%) i la recomanació per part d'altres persones (18%) són les fonts d'informació més utilitzades per decidir l'itinerari a visitar.Finalment, l'experiència és molt satisfactòria. Així es desprèn del valor mig del grau de satisfacció de les persones visitants, que és força elevat, amb una mitjana de 4,8 punts dins d'una escala de l'1 al 5.