Les llevadores ebrenques supleixen amb classes virtuals la preparació i l'acompanyament al part

Inquietuds i estrès afegit

Cau de Mares a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre

Amb el decret de l'estat d'alarma, el seguiment i les proves a les embarassades no s'ha modificat més enllà de l'entrega de resultats, ara via telemàtica, i de la implantació de l'E-Consulta en una àrea on encara no es feia servir. El que les gestants han perdut amb la crisi sanitària han estat les classes d'educació maternal i de preparació i acompanyament al part que es feien setmanalment als CAP amb una llevadora. Amb 'Trobem-nos i compartim', les llevadores ebrenques han creat una aula virtual, «videoclasses» per mantenir aquestes trobades encara que sigui a través de les pantalles.Com ha explicat la llevadora Olga Pérez, l'estat d'alarma s'allargava i tant les professionals com les dones necessitaven seguir en contacte. La tecnologia ha permès que les classes físiques es traslladin a l'aula virtual. «És una eina de suport i ajuda les dones a resoldre dubtes i portar el dia a dia», ha apuntat. Les llevadores mostren davant de la càmera com fer relaxació o gimnàstica i l'embarassada ho integra. «És més fred i a distància però donades les circumstàncies, les usuàries estan contentes d'establir un mínim contacte amb la llevadora, encara que sigui virtual», ha afegit Pérez.Les llevadores, pediatres i administratius de l'ASSIR també han reforçat una eina que es va crear el 2018, la web Felicitats on les futures mares poden trobar assessorament per als tràmits administratius i també consells per a la salut dels nadons i la pròpia. «Arran de la covid estem penjant molta més informació. La pediatra Neus Rodríguez actualitza la informació i les llevadores traslladem totes les píndoles que també es poden trobar al Canal Salut. Ho troben tot aquí i estructurat», ha explicat la llevadora.L'aula virtual ja compta amb tres grups de dones i aquesta setmana se n'incorporaran dos més. En cada grup hi participen entre 8 i 10 usuàries. «L'aforament presencial als CAP el tenim delimitat per la capacitat de les aules però amb la videoconferència podem donar més cabuda. Això marcarà un punt d'inflexió i marcarà un abans i un després per donar respostes i solucionar dubtes», ha avançat la llevadora. Les llevadores es plantegen deixar instaurada l'aula virtual per a embarassades després de la pandèmia. «Hem après molt i canviarà la manera de treballar. Això ho tenim clar», ha afegit. Pérez qüestiona com s'hauria afrontat la pandèmia fa una dècada o dos. «Ha estat estimulant perquè ens ha fet aprendre. Ens podem reunir amb les dones, s'agilitzen processos i una cosa ha portat a l'altra», ha apuntat la llevadora.Les futures mares plantegen en aquests grups els habituals dubtes, inquietuds i pors respecte al part però ara s'hi suma la preocupació per la situació provocada pel coronavirus. «Hi ha recança. Els parts ja és una situació estressant de per si, la por i la incertesa al que es desconeix sempre hi és i en aquesta circumstància encara més», ha explicat Pérez. La llevadora detalla que les mares tenen dubtes sobre desplaçar-se als hospitals i en evitar el risc de contagi. «Són dubtes i circumstàncies que fan pujar l'estrès i la inquietud de la dona però estem treballant en un ambient totalment segur», ha insistit.L'àrea materno-infantil s'ha traslladat a la Clínica Terres de l'Ebre de Tortosa primer per a alliberar places a l'Hospital Verge de la Cinta per tenir més capacitat de resposta a pacients amb problemes respiratoris esdevinguts per la covid i també perquè pediatria i maternitat estiguin «en una àrea neta, preservada i baix risc». Les mares poden estar acompanyades durant el part però s'ha paralitzat la cesària acompanyada que s'havia començat a implantar al Verge de la Cinta al febrer. Des del decret d'estat d'alarma fins a aquest dilluns han nascut a les Terres de l'Ebre 84 infants.Una iniciativa similar també s'ha posat en marxa a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. El grup de suport a la criança han accelerat la posada en marxa del projecte 'Cau de Mares'. Les dones embarassades o en ple postpart poden compartir experiències, neguits i pors amb altres noies en la mateixa situació. Ho fan per videoconferència, acompanyades d'una llevadora que dinamitza les trobades.