L'ICS amplia els equips d'infermeres que prenen mostres a l'Ebre per fer les proves PCR

Les sanitàries prenen mostres en un espai exterior de l'HVCT, a residències i domicilis

Actualitzada 06/05/2020 a les 13:45

L'ICS Terres de l'Ebre ha ampliat de 4 a 10 els equips d'infermeres de la Unitat de Recollida de Mostres per fer proves PCR de la covid-19. La unitat estava integrada per 1 coordinador i 4 equips d'infermeres. Està ubicada en un espai exterior annex a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i hi treballen en horari de vuit del matí a vuit del vespre, els set dies de la setmana. Atès el volum d'usuaris, la unitat s'ha reforçat amb 10 infermeres més, de diferents equips d'atenció primària, i s'han contractat 10 infermeres pregraduades que donen suport a la tasca. Les mostres es prenen a sanitaris, usuaris sospitosos de contagi, col·lectius vulnerables i pacients de l'hospital que s'han de sotmetre a proves o intervencions quirúrgiques.La Unitat de Recollida de Mostres per fer PCR de la covid és una unitat ambulatòria i domiciliària formada per infermeres de l'atenció primària que recull les mostres de professionals i usuaris amb sospita de patir la malaltia, personal de serveis essencials i col·lectius més vulnerables per la seva situació de fragilitat davant el coronavirus, i també a tots els pacients que han de sotmetre's a una prova invasiva a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, com una colonoscòpia o una operació.Les mostres es prenen a l'Hospital, a les residències geriàtriques i els domicilis d'usuaris que per la seva vulnerabilitat i limitacions físiques no poden desplaçar-s'hi. Des de la Unitat es coordina i revisa la llista de persones que s'han d'atendre per fer les PCR, es comprova que es compleixen els criteris establerts pels protocols vigents, s'estableix el moment en què s'ha d'efectuar la prova segons el quadre clínic, i la programen de forma ambulatòria o al domicili.Aquest dijous, la unitat haurà practicat test a tots els usuaris i treballadors d'atenció directa a les residències geriàtriques. També està previst que diumenge s'hagin completat les proves a tots els altres centres residencials.