L'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa torna a fer operacions de traumatologia urgents

Aquesta activitat s'havia derivat a l'Hospital de Móra d'Ebre amb el pla de contingència per la covid

Actualitzada 06/05/2020 a les 15:39

L'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (HVCT) recupera aquest dijous les operacions de traumatologia urgent que s'estaven fent a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre des de l'aplicació del pla de contingència per la pandèmia de la covid-19. És una de les primeres accions de desescalada dels serveis hospitalaris de la regió sanitària de l'Ebre que s'aniran concretant els pròxims dies.Els responsables de la gerència sanitària agraeix la col·laboració dels professionals i la comprensió de la ciutadania en aquest període i assenyalen que les mesures s'han pres «per garantir la qualitat assistencial així com la seguretat tant de pacients com de professionals».