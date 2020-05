L'Ajuntament de Roda de Berà permetrà l'ampliació de les terrasses de bars i restaurants sense cost

Ho fa per intentar pal·liar els efectes que els pugui ocasionar la reducció del 50% de l’aforament

Actualitzada 06/05/2020 a les 15:07

Els efectes de la crisi sanitària per la COVID-19 poden ser devastadors per als comerciants i restauradors de Roda de Berà i l’Ajuntament, conscient d’això, està estudiant noves mesures per ajudar-los a pal·liar aquestes conseqüències.A partir del dia 11 de maig, quan s’iniciï la fase 1 de la desescalada, i després de prop de 60 dies tancats, els bars i restaurants del municipi podran obrir les seves terrasses, tot i que amb un 50% de l’aforament. Per mitigar els efectes negatius que les necessàries mesures de distanciament social poden ocasionar als hostalers, l’Ajuntament ampliarà l’espai disponible per a les terrasses de bars i restaurants, en tots aquells casos en què sigui possible fer-ho, sense cobrar-los.S’estan estudiant noves mesures econòmiques i fiscals per ajudar-los, com seria aquesta bonificació del 50% en la taxa d’ocupació de la via pública. Aquells bars i restaurants que ampliïn la seva terrassa fins al doble de metres, no els repercutirà en la taxa i continuaran pagant el mateix que fins ara, i en els casos en què no sigui possible aquesta ampliació per manca d’espai, la taxa es reduirà a la meitat.Aquesta bonificació anirà a banda del paquet de mesures que l’equip de Govern va elaborar a finals del mes de març, que els eximia del pagament de la taxa d’escombraries i d’ocupació de la via pública durant tot el temps en què han hagut de romandre tancats.L’Alcalde Pere Virgili ha assegurat que en la primera fase, en què es permetran reunions de fins a deu persones, «tenir una terrassa pot ser un dels millors instruments per generar activitat econòmica, i per a Roda de Berà és un sector clau i un dels motors econòmics», ha dit Virgili, «per aquest motiu hem de buscar solucions, perquè l’impacte sigui el menor possible». L’alcalde també ha fet referència a la importància de recuperar la «nova» normalitat social, «tenim ganes de sortir, de retrobar-nos amb la família i amb els amics, però ho hem de fer amb seguretat i amb responsabilitat. Si les terrasses tenen més espai per poder oferir als seus clients, també ens assegurem que es mantingui aquesta necessària distància social».El departament de Territori i la regidoria de Comerç estudiaran en cada cas quina és la millor opció per oferir als propietaris, per tal que puguin tenir la màxima ocupació possible mantenint el distanciament necessari entre clients i reobrir amb totes les garanties de seguretat.Tanmateix, cal tenir en compte que la previsió d’obertura de les terrasses i de l’ampliació de l’espai ha de confirmar-se en cada cas amb l’Ajuntament, atès que la decisió dependrà de les ordres ministerials que s’aprovin; de que es concretin les condicions de reobertura de bars i restaurants en la fase 1; i, finalment, que la província de Tarragona, passi a aquesta fase del pla de desescalada el proper dilluns 11 de maig, com tots esperem.