Ingressa a presó un home per amenaces de mort amb arma blanca a Salou

El detingut, amb un fragment de mirall en forma de ganivet, va amenaçar el seu veí en presència dels seus fills menors d’edat

Actualitzada 06/05/2020 a les 16:01

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la comissaria de Salou-Vilaseca van detenir el passat 3 de maig un home de 29 anys, de nacionalitat colombiana i veí de Salou com a presumpte autor d’un delicte d’amenaces greus i atemptat als agents de l’autoritat.Els fets van tenir lloc en un edifici de Salou on un home va alertar que un veí l’havia amenaçat de mort amb una arma blanca en presència dels seus fills menors d’edat.Així mateix, la víctima va manifestar a la policia que aquesta persona era molt agressiva i que tenia coneixement que havia tingut diversos episodis violents amb altres veïns i la policia.Per tot això i amb els antecedents del denunciat, diverses patrulles de seguretat ciutadana van desplaçar-se a l’edifici juntament amb un equip d’Ordre Públic (ARRO).Una vegada al lloc, els mossos van personar-se en el pis on vivia i aquest va amenaçar de mort els agents amb un fragment de vidre de mirall en forma de fulla de ganivet.Per tot això, els Mossos d’Esquadra van detenir-lo per un delicte d’amenaces greus.Dona la circumstància que l’arrestat havia estat detingut per fets similars el 29 d’abril a Salou per intentar propinar-li un cop de puny a un dels mossos a l’hora d’identificar-lo.Una vegada va quedar en llibertat el dia 30 d’abril, l’home va sortir al carrer amb dos ganivets, un pal i una ampolla de benzina i va cridar que volia matar els agents que l’havien detingut. En el mateix edifici va coincidir amb un veí i va amenaçar-lo de mort.Per aquests fets, els Mossos d’Esquadra van emetre una ordre de detenció policial i van detenir-lo el 2 d’abril.Després de passar a disposició judicial i quedar en llibertat el 3 de maig, va ser quan es van produir la darrera detenció amb la que finalment va ingressar a presó el passat dia 5 d’abril després de passar a disposició judicial davant el jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.