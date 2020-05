Detingut per encastar un tractor en una gasolinera de l'Ampolla per robar

La identificació de l'home s'ha produït gràcies a la identificació de les roderes dels pneumàtics

Actualitzada 06/05/2020 a les 15:08

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home després d'encastar un tractor en una gasolinera de l'Ampolla (Baix Ebre) per robar la caixa registradora d'aquest establiment.Segons informa aquest dimecres la policia catalana en el seu compte de Twitter, la detenció d'aquest home s'ha produït gràcies a la identificació de les roderes dels pneumàtics del tractor que hi havia encastat a aquesta gasolinera per cometre el robatori.Els fets en qüestió es van produir la matinada del passat 25 d'abril, quan va saltar l'alarma d'aquesta benzinera després que el detingut encastés el tractor, que portava una pala al davant, contra la porta principal de l'establiment.El detingut, familiar del propietari d'aquest vehicle, de nacionalitat espanyola, veí de Deltebre i de 27 anys d'edat, està acusat d'un presumpte delicte de robatori amb força.