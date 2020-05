Constantí disposa de l'única farmàcia amb ozonitzador a la demarcació

L'aparell elimina el 99% dels bacteris i microorganismes, incloent-hi el coronavirus

Actualitzada 06/05/2020 a les 15:52

El municipi de Constantí disposa de l’única farmàcia amb ozonitzador de la demarcació de Tarragona. Aquest aparell, que segons informa el Col·legi Oficial de Farmacéutics de Tarragona només es pot trobar a la farmàcia BCN10 de Constantí, té la finalitat de garantir la màxima higienització dels espais. Així doncs, tots aquells que es troben diàriament dins de l'establiment, clients i treballadors, tenen la seguretat davant el coronavirus una mica més garantida.Des de BCN10 han realitzat una «significativa inversió» en l’adquisició d’un ozonitzador com a mètode de prevenció de riscos laborals davant de la Covid-19, tan pels seus propis empleats com també pels clients. El dispositiu utilitzat és el model King Ozono 15G. Aquest ozonitzador d’última tecnologia s’utilitza cada dia un cop finalitzat el servei. L’ozonitzador activa 15.000 micrograms per hora d’ozó a l’interior del local realitzant una desinfecció total dels 180 metres quadrats d’espai d’exposició, taulell d’atenció al públic i magatzem.La gran utilitat d’aquest aparell específic en desinfecció està en que elimina el 99% del que són bacteris i microorganismes, incloent el coronavirus. Víctor Rafecas, titular de la farmàcia BCN10, assegura que «el model que hem adquirit és d’impacte directe sobre els espais que més activitat tenen en el dia a dia laboral. Sempre l’utilitzem quan no hi ha ningú a la farmàcia».Rafecas també ha volgut destacar que «entenem aquesta inversió com un servei sanitari en benefici dels nostres treballadors i treballadores, i més estant a primera línia, i també per totes aquelles persones que venen cada dia a adquirir els seus productes farmacèutics i que confien en nosaltres».