Comencen els treballs de restauració a l'Espigo del Racó a la Pineda

La reparació de l’espigó, a càrrec del Port de Tarragona, té una dotació pressupostària de 450.000 euros

Actualitzada 06/05/2020 a les 09:51

Més de 7.700 tones de pedra

L'Autoritat Portuària de Tarragona ha començat les tasques de reparació de l'espigó del Racó a la Pineda amb una dotació pressupostària de 450.000 euros. L'objectiu d'aquesta actuació és la reparació d'aquesta infraestructura, greument afectada per la tempesta Glòria a finals del mes de gener passat. Les obres a l'espigó tindran una duració de dos mesos.L'exposició a les inclemències de la mar en els diferents temporals que hi ha hagut al llarg dels anys ha produït un procés d'erosió i desgast en l'espigó del Racó. Aquests desperfectes s'han anat reparant de forma exitosa llarg del temps. Però aquest gener de 2020, el temporal Gloria va afectar de forma greu l'espigó fent-lo desaparèixer en els últims 60 metres sobre un total de 200. L'estat actual que presenta l'espigó no permet que faci la funció per a la qual estava dissenyat, que és actuar com a contenció de les arenes de la mateixa platja, i per aquest motiu s'ha procedit a la seva reparació.Les obres comencen reparant els primers metres d'espigó, des d'on es portaran pedres de grans dimensions d'entre 4 i 6 tones de pes cadascuna. En ser una zona de poc calatge no es poden fer treballs des del mar, i per aquesta raó el primer objectiu és poder circular per sobre de l'espigó. A continuació, un cop s'hagi creat el camí per poder transitar per l'espigó, les màquines han d'arribar fins al lloc on aquest ha desaparegut i treballar-hi.Per fer-ho sense causar molèsties als possibles usuaris de la platja, el Port de Tarragona utilitzarà la pedrera del Cap Salou per fer-hi passar la maquinària i tot el material necessari. Per poder realitzar l'obra en les condicions òptimes també per a l'entorn natural, també en aquest cas, el Port de Tarragona s'ha assegurat que se segueixin un seguit de clàusules mediambientals i d'eficiència per dur a terme l'obra.