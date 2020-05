Ciutadans Vila-seca proposa que les voreres siguin de direcció única

És una de les mesures que proposa la formació taronja del municipi per ajudar a mantenir la distància de seguretat

Actualitzada 06/05/2020 a les 10:26

El Grup Municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Vila-seca ha proposat a l'equip de govern que «totes les voreres siguin de sentit únic de circulació per als vianants per contribuir a mantenir la distància social recomanada». El portaveu municipal de Cs, Joan Anton Ramírez, ha explicat que «és una mesura per ordenar el desconfinament, tenint en compte que l'afluència de persones al carrer ha crescut i que s'ha de mantenir una separació d'uns dos metres».El portaveu de la formació taronja ha destacat que «les voreres de sentit únic ja s'han posat en marxa en altres municipis per evitar que es creuin persones en els dos sentits i per afavorir una major separació social». «Només caldria senyalitzar el sentit de cada vorera perquè la mesura s'apliqués de forma immediata», ha destacat.Ramírez ha explicat que «Cs ha presentat per escrit una altra proposta que demana que les terrasses dels bars puguin ocupar, de forma temporal, més espai i sense cap cost per als propietaris». «Es tracta de flexibilitzar la normativa d'ocupació de la via pública i modificar-la temporalment amb l'objectiu que els hostalers puguin recuperar la màxima activitat possible», ha detallat. Per Ramírez, «amb la possibilitat d'ampliar les terrasses, el sector de la restauració podria compensar la pèrdua d'aforament que tindrà a causa de les mesures de distanciament social pel coronavirus».Encara pel que fa a la crisi derivada de la covid-19, Cs ha reclamat que «l'Ajuntament estudiï suspendre o, en cas que no sigui possible, bonificar la taxa d'ocupació de la via pública del sector de la restauració», segons Ramírez. El portaveu de Cs ha finalitzat dient que «aquestes mesures volen fer més suportable la tornada a l'activitat d'un dels sectors més castigats per la crisi, garantint el compliment de les normes de desconfinament i de separació social».