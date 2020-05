«Trobar feina en aquesta situació de dificultat ha significat tot per mi»

Evelin Ytanare s’ha incorporat a una residència de gent gran de la mà de la Creu Roja i Carlos González ho ha fet a l’equip de la Xarxa de Santa Tecla

Ocupació a la Xarxa Santa Tecla

Evelin Ytanare té vint-i-nou anys i acaba de ser contractada com a gericultora en una residència de Tarragona a través del servei d’Ocupació de la Creu Roja. Ella és una de les excepcions davant les aclaparadores dades que es mouen a la demarcació de Tarragona on les últimes dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies parlen de 43.876 afectats pels ERTO.Ytanare tenia una situació complicada donat que la manca d’ingressos d’ella i del seu marit no li permetia pagar el lloguer ni fer front a les despeses bàsiques i havien de demanar ajuda per poder menjar. Davant la pandèmia, imprevisiblement la seva situació ha canviat. La seva sorpresa va ser majúscula quan va rebre la notícia, «no m’ho esperava, estava realitzant formació capacitadora en un altre àmbit perquè la meva formació sanitària no estava homologada a Espanya, i, a més, el procés de selecció va ser per entrevista telefònica i videotrucada, no m’esperava pas ser la seleccionada», explica. Ara realitza tasques de neteja personal de persones grans, mobilitzacions, control de medicació i les tasques que li són requerides. Trobar una feina, explica Ytanare, «ho ha significat tot per mi».Ara com ara, un total de 21 persones han trobat feina des de l’inici del confinament a través del Programa d’itinerari d’inserció a Tarragona i Reus de la Creu Roja. Els contractes que han obtingut aquestes persones són d’una duració mitjana de tres mesos amb possibilitat de pròrroga. En una situació de normalitat, sense presència de la COVID-19, les contractacions se centrarien en el sector hoteler, però la previsió que té Creu Roja actualment no és aquesta i els perfils més buscats són uns altres. «Hi ha demanda de personal sanitari, personal d’atenció a les persones dependents, neteja, comerç d’alimentació, magatzems i per a empreses de producció, però el sector amb més demanda és l’agrícola», apunta Yolanda Somoscarrera, Tècnica de serveis a empreses d’aquesta entitat.De fet, Creu Roja ha intermediat amb les empreses agricultores per a la campanya de recollida de fruita i esperen que tinguin lloc més contractacions.La història de Carlos González de quaranta-sis anys també aporta optimisme a la situació. Va arribar a Tarragona junt amb la seva família des de Veneçuela, el setembre de 2019 i s’ha incorporat recentment a la Xarxa de Santa Tecla. Ell està integrat dins d’un equip que s’encarrega de la desinfecció i higiene dels centres sociosanitaris. «En aquests moments de turbulència i inestabilitat a què ens enfrontem, la Xarxa de Santa Tecla, m’ha donat una oportunitat», diu i afegeix que «vull fer un pas endavant i lluitar amb tot el personal sanitari contra la COVID-19».González valora molt haver aconseguit aquesta feina que transforma les seves perspectives vitals. «M’han brindat l’oportunitat de retornar una mica d’afecte amb què ens han rebut els tarragonins», diu. González, havia treballat en laboratoris farmacèutics i a hospitals. També a residències de gent gran però mai s’havia hagut d’enfrontar a una situació similar. A la Xarxa de Santa Tecla en aquest període de confinament han contractat prop de 230 professionals addicionals per tal de reforçar serveis i cobrir baixes als centres sanitaris i socials i a les àrees de suport de l’organització, com ara neteja i logística. Els perfils professionals més contractats, segons informen, han estat personal de neteja, personal d’infermeria, gericultors així com personal de servei i logística.