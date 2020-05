SOS Penedès acusa l'Ajuntament de Cunit d'«afavorir l'especulació urbanística» a la Plana del Castell

«Impuls econòmic i protecció parcial dels aiguamolls»

SOS Penedès assenyala que a la Plana del Castell hi ha zones d'inundació temporal que afavoreixen la biodiversitat. En aquest sentit, asseguren que encara hi ha exemplars de gripau corredor, una espècie comuna al Baix Penedès, tot i que amb una població que cada cop va a menys.L'entitat recorda que la zona abraça un terreny de 55.560 metres quadrats qualificats com a sòl urbanitzable, dels quals més de la meitat són per a ús residencial i activitats econòmiques. En aquest espai, ja hi ha un acord entre els propietaris dels terrenys i el Grup Bonpreu per construir-hi una gran botiga. Al seu torn, l'Ajuntament de Cunit hi planifica la construcció de 90 pisos.«Des de SOS Penedès estem absolutament en contra d'urbanitzar encara més el litoral», subratlla l'entitat en un comunicat, en el qual defensa les «polítiques de decreixement i preservació dels espais naturals». «No podem seguir construint sense límit i afavorir l'especulació urbanística com hem fet des del segle passat», afegeixen.Al mateix temps, l'entitat ecologista apunta que prop de la Plana del Castell hi ha els terrenys de la desembocadura del Torrent de Sant Antoni, que també reclamen protegir. En aquest sentit, sostenen que a tot aquest espai es podrien seguir les passes del cas de les Madrigueres del Vendrell, on es va aturar un gran projecte urbanístic a tocar de la platja de Sant Salvador per preservar una zona d'aiguamolls que els darrers anys ha recuperat la presència de fauna.«Hem de diversificar l’economia, centrada pràcticament de manera exclusiva en un únic tipus de turisme, la manera de fer-ho és apostant pel patrimoni i dignificant els espais que, tot i degradats, encara conserven potencial», insisteixen.Al seu torn, des del govern de Cunit defensen l'impuls econòmic que suposa el desenvolupament d'aquest espai. Al ple del passat 30 d'abril, durant l'aprovació del Pla Parcial, el regidor d'Obres i Urbanisme, Jaume Casañas va destacar la «centralitat» dels terrenys, la qual va assegurar que els converteix en un «punt estratègic». Alhora, va defensar que la construcció d'habitatge municipal «anirà destinada a cobrir les necessitats dels cunitencs i cunitenques».Segons el consistori, ara que ja està aprovat el Pla Parcial, començarà la urbanització de l'espai «tenint en compte la preservació de la façana sud dels aiguamolls històrics que reneixen en episodis de pluja».