L'incendi no ha tingut gran afectació i s'ha apagat amb els bombers de l'empresa

Actualitzada 05/05/2020 a les 10:22

Nou ensurt a les instal·lacions d'IQOXE situades a la Canonja on aquest matí ha començat a cremar una lona. L'incendi ha iniciat al voltant de les 8.30 hores i, tal com informa Protecció Civil, s'ha extingit amb els mateixos bombers de l'empresa, sense la necessitat d'activar les dotacions dels Bombers de la Generalitat.El foc s'ha iniciat en una lona a l'interior de les instal·lacions de l'empresa i no ha tingut gran afectació, ja que s'ha controlat aviat.