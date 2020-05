Constantí reobrirà el mercat setmanal aquest dijous

Les parades d'alimentació seran les úniques que podran instal·lar-s'hi

Actualitzada 05/05/2020 a les 12:47

L'Ajuntament de Constantí informa que a partir d'aquest dijous dia 7 de maig podran reobrir parcialment les parades del mercat municipal setmanal que s'ubica els dijous al carrrer Jaume I. Aquesta reobertura només permetrà la instal·lació de les parades dedicades a la venda d'aliments i producte fresc, un total de 7.El mercat municipal setmanal ambulant era un dels serveis que havia quedat afectat des del passat 12 de març pel Decret d'Alcaldia de l'Ajuntament de Constantí en el qual es decretava la suspensió de l'activitat d'equipaments i serveis municipals, com a mesura preventiva per evitar el risc de propagació del coronavirus. En aquests moments, vista l'evolució de la pandèmia i amb la valoració favorable de la Comissió de seguiment de l'Ajuntament, s'ha decidit aquesta reobertura parcial del mercat.La ubicació serà l'habitual, al carrer Jaume I, en horari de 8 a 13 hores. Des de l'Ajuntament es recorda la necessitat de seguir les recomanacions de les autoritats i les mesures de seguretat i d'higiene per evitar la propagació del virus. A més, agents de la Policia Local controlaran el compliment de les normes de seguretat i de distanciament social, tant entre les parades com entre les persones que hi vagin a comprar.