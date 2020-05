Catalunya suma 103 nous morts per coronavirus i arriba a les 10.785 víctimes

Des de l'inici de l'epidèmia fins aquest dimarts, un total de 3.911 persones han estat ingressades de gravetat, quatre més que aquest dilluns; actualment són 518, 39 menys que fa 24 hores. En total s’han comptabilitzat un total de 32.716 altes hospitalàries, 752 més que dilluns.



Del nombre total de positius arreu de Catalunya, 8.940 són professionals sanitaris, 185 més, mentre que 4.745 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 11.747 persones han estat confirmades com a positius, 115 més, i 30.047 són casos sospitosos, 870 més. Això fa un total de 41.794 avis residents afectats, 985 més que aquest dilluns.



Tarragona

Pel que fa al Camp de Tarragona, hi ha 339 morts, tres més que dilluns, 176 dels quals en hospitals, 91 en residències i 10 en domicilis. Hi ha 1.794 persones amb coronavirus confirmades i 8.433 de sospitoses.



A les Terres de l'Ebre no s'ha registrat cap nova mort i es mantenen en 42 defuncions, 10 en hospitals, 7 en residències, 7 en domicilis i 18 sense classificar. També hi ha 210 casos confirmats i 2.750 de sospitosos.



A les residències del Camp de Tarragona hi ha 409 casos positius confirmats i 1.447 de sospitosos, mentre que a les Terres de l'Ebre n'hi ha 16 de confirmats en residències i 665 de sospitosos.