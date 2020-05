Aïllen cinc interns de Mas d'Enric després d'una protesta conjunta

Fonts penitenciàries apunten que el motiu va ser una agressió prèvia, dissabte al vespre, mentre que altres fonts denuncien manca de permisos

Actualitzada 04/05/2020 a les 21:25

El passat dissabte 2 de maig a les 19.15 h. els interns del Centre Penitenciari Mas d’Enric van protagonitzar una revolta. Segons fonts consultades per Diari Més, des de fa mesos diversos presos han manifestat el seu desacord amb la política de concessió de permisos per, un cop complerta la major part de les condemnes, poder sortir del centre. Aquests permisos, a més, s’han ajornat, segons el Departament de Justícia de la Generalitat, «per evitar la propagació del virus i garantir la salut dels interns i dels treballadors».

Tot i que les fonts consultades per aquest mitjà parlin de «motí», el Departament es refereix als fets de dissabte com a «incident», un incident que va acabar en l’aïllament de cinc «líders» de la «protesta». Aquestes cinc persones, segons Justícia, haurien animat la resta a revoltar-se i, per aquest motiu, els han aplicat «mesures cautelars» a l’espera de les definitives, que consisteixen en l’aïllament en un departament especial fora del seu mòdul habitual.

Fonts dels interns assenyalen a una suposada discriminació del Centre Penitenciari de Mas d’Enric cap als presos marroquins, als qui els haurien denegat permisos, mentre que la mateixa política no s’estaria aplicant amb els d’origen espanyol, més enllà del moment actual de confinament.

L’incident es va allargar aproximadament tres hores. A les deu de la nit, un grup de funcionaris es van endur les cinc persones identificades com a líders de la protesta, emmanillades. Fonts penitenciàries apunten que el motiu de la protesta no va ser per una qüestió de permisos, sinó per una agressió prèvia.

El Departament de Justícia nega que es produís cap «motí» donat que «no es va perdre el control en cap moment del mòdul». Aquesta és la primera protesta conjunta dels interns de Mas d’Enric des de l’inici de l’estat d’alarma, però el passat 14 de març ja van promoure el llançament de papers cremant al pati davant la situació derivada de la COVID-19. En aquell cas, els funcionaris no van aïllar cap dels interns.