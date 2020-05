A presó un home i una dona per robar cotxes i desobeir a l'autoritat

Els dos i una tercera persona, que va ser detinguda, van sostraure tres vehicles a l'Alt Camp

Actualitzada 05/05/2020 a les 21:19

Els Mossos d’Esquadra van detenir entre el 30 d’abril i l’1 de maig dos homes i una dona, de 27, 20 i 23 anys, tots tres de nacionalitat espanyola i veïns de Valls com a presumptes autors de tres delictes de robatori o furt d’ús de vehicle, conducció temerària i resistència i desobediència als agents de l’autoritat. A més, els tres detinguts van ser denunciats reiterades vegades per incompliment del confinament.Els Mossos van iniciar una investigació policial el passat mes d’abril arran dels robatoris de tres vehicles a la comarca de l’Alt Camp. La policia anava darrere de la pista de tres sospitosos que en reiterades ocasions s’havien escapolit dels controls policials després de perpetrar els delictes. A més, durant les diverses fugides els arrestats van envestir els vehicles policials.Així mateix, els investigats també van incomplir de forma reiterada el confinament i estaven ocupant una casa en una urbanització d’Alcover.Davant d’aquests fets, el passat 29 d’abril es va iniciar un dispositiu policial en la urbanització d’Alcover on residien els investigats per tal de detenir-los. En aquest operatiu van participar diferents unitats del cos de Mossos d’Esquadra juntament amb agents de la Policia Local de Valls i del cos de Vigilants d’Alcover.Gràcies aquest operatiu l’endemà es va detenir a Valls les tres persones. A més, aquell mateix dia també es van recuperar els tres vehicles sostrets.Els detinguts, que acumulen entre els tres 50 antecedents policials, van passar l’1 de maig a disposició judicial al jutjat en funció de guàrdia de Valls i el jutge va decretar per un dels homes i la dona el seu ingrés a presó i pel tercer detingut la seva llibertat amb càrrecs.