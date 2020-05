Un mort i dues altes per coronavirus a Tarragona

El nombre de casos acumulats a Catalunya ascendeix als 57.900

Actualitzada 05/05/2020 a les 00:06

Una persona ha mort aquest dilluns per coronavirus a la província de Tarragona. Ha estat a la Regió Sanitària Camp de Tarragona, tal com informa el Departament de Salut.En total, el nombre de morts al Camp de Tarragona és de 336, per 42 de les Terres de l'Ebre, el que suma un total de 378 des de l'inici de la pandèmia.Pel que fa a altes, el total suma 918, dues més que aquest diumenge. Ambdues altes s'han produït al Camp de Tarragona.Estranya el nombre de casos positius confirmats, ja que ha disminuït respecte a les darreres 24 hores. al Camp de Tarragona s'ha passat en un dia de 1.785 a 1.781, tot i que a les Terres de l'Ebre s'ha incrementat en un: de 205 a 206.Pel que fa a casos sospitosos (determinats per professionals facultatius), al Camp pugen en 244, assolint els 7.903, mentre que a les Terres de l'Ebre l'increment ha estat de 51, fins als 2.677.El Departament de Salut informa que a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 57.900 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica.D’altra banda, hi ha un total de 141.914 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, un total de 6.153 persones.Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.907 persones han estat ingressades de gravetat; actualment són 557. A més, del nombre total de positius arreu de la comunitat, 8.755 són professionals sanitaris.Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 31.964 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 11.632 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 29.177 són casos sospitosos.Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de coronavirus difunts. Un total de 10.682 persones fins a dia d’avui amb la Covid-19 o com a sospitosos.D’aquestes, 3.131 han mort a una residència, 137 a un centre sociosanitari i 590 al domicili. Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació.