Torredembarra cancel·la els actes de Sant Joan i la Festa del Quadre

Des de l'Ajuntament treballen per trobar com solemnitzar amb manifestacions populars el moment de veneració del Quadre

Actualitzada 04/05/2020 a les 13:58

L’Ajuntament de Torredembarra ha decidit cancel·lar els actes festius al carrer per Sant Joan i la Festa del Quadre com a mesura preventiva per frenar la propagació del coronavirus. «Malgrat que les restriccions sanitàries puguin anar-se rebaixant, el risc de contagi que suposaria aplegar la quantitat de persones que participen en concerts, revetlles i sobretot en l’acte central de la Festa de Quadre, la processó, han propiciat que es prengui ja ara aquesta decisió», informen des del consistori.El 30 d’abril es va reunir la Comissió de Protocol del Seguici Festiu i no va veure viable una alternativa perquè el Seguici surti sense que «es desdibuixi la seva essència». És per això que l’actuació del seguici festiu no tindrà lloc. Tot i això, la comissió manté viu el debat per trobar com solemnitzar amb manifestacions populars el moment de veneració del Quadre, el punt àlgid de la Festa, que té lloc el 15 de juliol, i es mantenen contactes amb la parròquia de Sant Pere Apòstol en aquest sentit.«Des de l’Ajuntament, manifestem la voluntat compartida amb les entitats i la ciutadania de seguir treballant per retrobar-nos als carrers i places quan les circumstàncies ens ho permetin, amb Santa Rosalia (4 de setembre) posat en l’horitzó», comuniquen des del consistori.