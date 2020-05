Més del 80% de consultes als CAP de Tarragona es fan telemàticament

La quarantena de la Covid-19 dispara l’atenció digital i per telèfon, i arriben les primeres càmeres per implantar la videotrucada

Actualitzada 03/05/2020 a les 20:00

La videoconferència, imminent

Entre el 80 i el 90% de les consultes que, des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, reben els Centres d’Atenció Primària (CAP) de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona estan sent ateses telemàticament. Durant la quarantena, «la primària ha estat un dels àmbits on més s’han prioritzat les interaccions virtuals», tal com explica al Diari Més Xabier Ansa, cap de planificació de la Regió.Ansa precisa que «hem potenciat el contacte telefònic amb les persones de risc, Covid-19 o no, que tenen algun tipus de malaltia crònica i necessitaven seguiment» i «també s’està utilitzant molt l’eConsulta, que es realitza a través de la plataforma La Meva Salut (lamevasalut.gencat.cat)». Aquesta segona eina, que serveix per intercanviar missatges de text –si és necessari, incloent-hi fotografies– des de l’ordinador o a través del mòbil amb el metge de capçalera, «té un alt grau d’acceptació especialment a Tarragona en relació a altres zones de Catalunya, des de sempre» i «s’ha intensificat el seu ús en els darrers mesos», coincidint amb l’emergència sanitària del coronavirus. Des de fa un parell de setmanes, tal com detalla Ansa, també «han començat a arribar als CAP els dispositius necessaris, càmeres o telèfons mòbils, per dur a terme videotrucades, que són l’opció més nova i que ara s’estan implantant» a Tarragona.La irrupció de la pandèmia va portar a «desprogramar aquelles visites presencials que s’ha considerat que no eren necessàries o que no aportaven valor afegit», tot i que «en alguns apartats com, per exemple, el de pediatria, s’ha prioritzat que els nens puguin fer totes les revisions de la millor manera possible» i «atencions com la del Sintrom no es pot fer virtualment i, per això, tampoc s’han deixat de fer». Ara mateix «l’atenció virtual és molt més segura per a tothom», valora Ansa, que puntualitza que «amb tot, quan a una persona, per exemple, se l’ha d’explorar, això s’ha de fer cara a cara i es fa» i subratlla que «si, posem per cas, el pacient és molt fràgil o té risc de contraure la Covid-19, és l’equip mèdic qui es desplaça a casa seva».«La qualitat de l’atenció virtual és del 100%», assegura sobre els dubtes que puguin sorgir en el sentit de si el pacient queda igual de ben atès sense citar-se físicament amb el metge, i concreta que aquest tipus de serveis s’apliquen ara «al 80 o el 90%» de les consultes que es reben. En tot cas, «quan, en el transcurs d’una atenció virtual, el professional detecta que hi ha alguna cosa que se li escapa, programa la visita presencial, que no ha quedat de ple substituïda per la telemàtica».Des del CatSalut precisen que «cada Àrea Bàsica de Salut (ABS) –a la zona n’hi ha més de 30– té, com a mínim, un CAP obert» en el context de crisi sanitària. Almenys bona part dels consultoris han tancat temporalment per concentrar el servei.La via d’entrada de pacients és el telèfon del seu CAP o «també el número 061, on es pot trucar per rebre tota l’orientació o plantejar qualsevol dubte». A partir d’aquí, «l’equip sanitari acorda amb el pacient la millor manera de realitzar la consulta», que pot ser telefònicament, a través de la plataforma La Meva Salut, pròximament per videotrucada o, si malgrat tot es considera que és la millor opció, presencialment. En tots els mecanismes poden participar tant metges com infermeres.Sobre les videoconferències, que ja han començat a posar-se en marxa, Ansa explica que «facilitaran un contacte més proper, perquè s’associa la imatge, i la possibilitat de ser més resolutius amb les patologies on s’hagi de visualitzar alguna cosa, així com l’estat anímic i l’expressió». El sistema «està ara en fase evolutiva», «s’ha iniciat la seva implantació» i «s’hi han adherit tots els proveïdors de salut d’atenció primària».La videoconferència funciona a través d’un correu electrònic que el personal sanitari fa arribar al malalt amb un enllaç. Aquest enllaç s’activa «amb un PIN que va inclòs al mateix correu» i que garanteix que «s’està complint la protecció de dades i és una videotrucada segura». Es fa «sempre amb cita prèvia» i habitualment «abans de la videoconsulta hi haurà hagut o una trucada o un contacte amb l’eConsulta» que hauran fet considerar la realització de la videotrucada. Si aquesta no fos efectiva per acabar d’esclarir una dolència o per resoldre un problema que planteja el malalt, «sempre tenim la visita presencial». El CatSalut no ha fet públic encara el seu pla de desescalada per sortir de les exigències de la Covid-19.El sindicat USITAC valora positivament l’ús de les alternatives telemàtiques per evitar desplaçaments als CAP però avisa que la reducció de visites presencials farà augmentar, amb el temps, les llistes d’espera. Per això, demana que el personal addicional que ha fet front a la pandèmia sigui reubicat després per desallotjar l’acumulació de pacients que previsiblement es donarà.