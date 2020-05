La reducció del trànsit fa disminuir els nivells de contaminació al Camp de Tarragona

Segons explica a l'ACN la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mercè Rius, per analitzar els canvis provocats per la pandèmia de la covid-19 es van fixar en les estacions que tenen un trànsit associat més intens, «perquè és allà on es notaria més la reducció». El component estudiat, el diòxid de nitrogen (NO2), es va escollir perquè permet disposar de dades diàriament i una de les fonts d'origen són els combustibles fòssils, com el petroli. Ja sigui a través de cotxes, calefaccions, ports, aeroports o la indústria. «A Tarragona tenim un bon exemple de la situació actual perquè la gran indústria gairebé no ha parat i la mobilitat ha estat molt aturada», assenyala Rius. Però malgrat el funcionament de les empreses, la contaminació ambiental ha baixat significativament.L'estació del Camp de Tarragona que millor reflecteix les variacions del trànsit és la que hi ha a Reus. Entre el 13 de març i el 14 d'abril, de mitjana, la disminució de NO2 ha estat del 53%, amb pics màxims diaris superiors al 80%. La comparació dels registres s'ha establert respecte el mateix dia de la setmana dels mesos de març d'entre el 2015 i el 2019. És a dir, els nivells d'un dimarts de març d'enguany, s'han comparat amb els altres dimarts de març dels cinc anys anteriors. «Els nivells d'emissions depenen del què s'emet però també de com es dispersa l'aire. Si tenim una zona ben ventilada o un dia que fa vent o plou, la mostra serà molt més neta que si hi ha una situació anticiclònica», comenta Rius. Per això, poder comparar la mostra d'aquests darrers dies amb una mitjana dels últims anys permet establir amb més fidelitat la situació actual.La disminució del trànsit però, també s'ha notat en les altres estacions de la zona, tant les de Tarragona capital -Bonavista, Sant Salvador, universitat Laboral i parc de la Ciutat-, com les de Perafort, Vila-seca, Constantí i Alcover. Algunes d'aquestes, tot i ser bones indicadores de la contaminació industrial, també han tingut una davallada en els registres per la davallada del trànsit. Rius assenyala que la contaminació industrial és més complicada d'avaluar perquè en part es fa a partir dels Compostos Orgànics Volàtils (COV), que requereixen una anàlisi més complexa i els resultats poden tardar uns dos mesos en obtenir-se. Tot i això, la Directora General reconeix que «a vegades tenim més COV a la plaça de Sants de Barcelona que a Tarragona», ja que en aquest cas, l'origen dels contaminants acaba sent el petroli o derivats.Respecte si hi ha hagut molta diferència entre els dies de confinament total o parcial pel que fa a la contaminació atmosfèrica, Rius és prudent. «És complicat dir-ho perquè hi ha hagut dies de pluja», valora. El que sí té clar és que amb aquest episodi de menys mobilitat es demostra de nou l'impacte que té el trànsit de vehicles en la qualitat de l'aire. «La gran solució és treure els cotxes de combustió» i apostar per vehicles elèctrics i bicicletes, defensa. A més, també apunta que «cal fomentar el teletreball» perquè «moltes reunions de feina que requerien desplaçaments, s'ha vist que no eren desplaçaments imprescindibles».