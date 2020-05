La Policia Local de Cambrils ha interposat quasi 200 denuncies durant el mes d'abril

El divendres dia 1 maig la Policia Local va denunciar 3 persones que estaven dins d’un bar del Port consumint

Actualitzada 04/05/2020 a les 15:06

Durant el mes d’abril la Policia Local de Cambrils ha realitzat un total de 209 controls i ha interposat 196 actes de denúncies per incompliments de les restriccions de mobilitat. Des que va començar el confinament, entre els mesos d’abril i març, el nombre de controls arriba a 375 i les denuncies interposades sumen un total de 343.D’altra banda, durant el pont de l’1 de maig s’han reforçat els controls tant en els accessos del municipi com en la zona urbana i s’han realitzat 26 denuncies més. El divendres dia 1 maig la Policia Local va denunciar 3 persones que estaven dins d’un bar del barri del Port consumint i el dissabte dia 2 va denunciar 6 persones que estaven a Cambrils sense causa justificada (3 de la comarca del Solsonès, un de la comarca de l’Urgell, un de la Conca de Barberà, un de Mont-roig i un de Salou).A més, el dissabte es van immobilitzar quatre vehicles per circular sense documentació obligatòria (3 d'ells estan al dipòsit municipal), i es van denunciar tres conductors per conduir sense permís de conducció i tres ocupants de vehicles per tinença de drogues.Entre les denúncies de l’abril, destaquen un grup de persones de la mateixa família que estaven fent una celebració en un establiment de restauració, una persona que alterava l’ordre en un supermercat i tenia un ordre de cerca judicial de localització de domicili per haver robat en vehicles i trasters de Reus, persones d’altres municipis que estaven a Cambrils sense justificació, persones que s’havien allunyat de casa seva més del permès sense cap dels motius previstos, propietaris d’establiments que han obert sense respectar les normes de seguretat.La Policia també va fer diverses actuacions amb motiu de les pluges del 21 i 22 d’abril i va col·laborar en els treballs dels bombers per accedir a un habitatge d’una persona que havia caigut i un podia es podia aixecar per obrir, entre altres serveis.