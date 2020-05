Gruas David farà el servei de retirada vehicles els dos pròxims anys

L’Ajuntament ha fet pública la licitació per un import de gairebé d’1,3 milions d’euros

Més capacitat

L’Ajuntament de Tarragona ha adjudicat a l’empresa Gruas David Tarragona el contracte que estableix la retirada de vehicles de la via pública al terme municipal. L’import de l’operació ascendeix a un total d’1.323.558 euros (IVA inclòs) i la durada del servei és de dos anys. La licitació aprovada per l’Ajuntament inclou la immobilització, retirada de vehicles de la via publica i el seu posterior trasllat al dipòsit de vehicles, l’eliminació dels vehicles declarats abandonats i alienació de la ferralla i gestió de les cessions voluntàries dels vehicles.El contracte també fa referència a la gestió del cobrament de taxes i denuncies en matèria de transit en els casos en què és exigible el seu ingrés immediat. Gruas David Tarragona, amb seu central localitzada al Polígon Industrial Riu Clar, havia estat la darrera concessionària del servei de retirada de vehicles de la via pública a la ciutat, per la qual cosa haurà guanyat la licitació amb diferents governs polítics a la plaça de la Font.Entre les clàusules que figuren al contracte final, destaca que l’espai destinat a dipòsit de vehicles haurà de disposar d’una coberta. Aquesta mesura beneficiarà els automòbils que, en alguns casos, poden passar diversos mesos al dipòsit i, actualment, a la intempèrie. Per altra banda, aquest s’haurà d’ampliar en 1.000 metres quadrats. Amb aquesta iniciativa, es guanyarà espai per poder albergar un major nombre de vehicles. Per altra banda, el temps de maniobra de retirada d’un vehicle serà, com a màxim, de cinc minuts.L’any 2018 l’Ajuntament de Tarragona, governant per PSC i PP, es va plantejar la construcció d’un aparcament de vehicles en l’interior del recinte que ocupa el dipòsit de vehicles municipal, per donar una opció als propietaris residents a la Part Alta. Aquesta iniciativa no va prosperar i l’aparcament no es va dur a terme. L’objectiu era donar cabuda als vehicles que utilitzen les 49 places que hi ha a la zona verda pintada als carrers de la Part Alta. L’objectiu que perseguia aquesta mesura era la construcció d’un aparcament destinat a les persones residents dins del recinte emmurallat de Tarragona.