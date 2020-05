El CE Vendrell torna a l'elit de l'hoquei patins «amb il·lusió»

El president, Víctor Romagosa, recorda que el seu club «sempre ha prioritzat la salut»

Actualitzada 03/05/2020 a les 19:06

El CE Vendrell torna a l’elit de l’hoquei espanyol. L’equip del Baix Penedès és, des d’aquest dissabte, equip d’OK Lliga després que la Real Federación Española de Patinaje (RFEP) decidís donar per finalitzades les competicions. La decisió ha agradat a uns i ha estat pitjor acollida per d’altres, tot i que, a nivell tarragoní, significa tornar a comptar amb tres conjunts a la màxima categoria de l’hoquei patins.Reus Deportiu, Club Patí Calafell Tot l’Any i CE Vendrell tornaran a retrobar-se, una temporada després. L’RFEP va decidir que ascendissin CE Vendrell i CH Mataró, d’OK Lliga Plata Nort i Sud, respectivament. En la segona categoria en importància de l’hoquei patins no hi haurà descensos, igual que a l’OK Lliga, amb què la pròxima temporada hi haurà dos conjunts més.Víctor Romagosa, president de la secció d’hoquei del CE Vendrell va explicar a aquesta redacció que «hem acabat una fase en la qual el CE Vendrell sempre ha prioritzat la salut, tant dels jugadors com dels aficionats, la salut de tothom», en clara referència al fet que l’entitat sempre ha posat per davant de la competició la lluita contra el coronavirus, i tot i el que això suposava.A més, Romagosa va declarar que «ara iniciarem una nova fase d’il·lusió pel retorn a OK Lliga Or, però amb una situació social i econòmica molt complicada per la Covid-19». En aquest sentit, el màxim responsable de la secció d’hoquei aventura que la pròxima temporada, a nivell econòmic i esportiu, «no serà fàcil, però estem treballant per afrontar-ho en les millors condicions possibles».Pel que fa a la resta de decisions a la categoria, el FC Barcelona ha estat nomenat campió, ja que era l’equip que anava en primera posició en aquell moment. Per tant, la resta de clubs que estaven immersos en la lluita per a assolir el títol es queden sense poder optar-hi. Reus Deportiu i Calafell eren dos conjunts que, per classificació, havien de disputar aquest play-off, tot i que mai ho acabaran fent.Segons va declarar l’ens federatiu en el comunicat que va emetre dissabte, «es donen per finalitzades totes les competicions amb el resultat classificatori existent en el moment que es va acordar durant l’estat l’alarma».