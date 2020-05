El SEM tindrà personal permanent al territori en cas d'accident químic

La Taula d’Avaluació i Seguiment de l’accident a IQOXE proposa també instal·lar sensors químics per detectar núvols tòxics

CCOO rebutja l’informe

Dotar de més recursos al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) per «incorporar personal permanent integrat al territori» amb preparació «per actuar en els primers moments d’incidents especials de caràcter nuclear, biològic i químic» és una de les propostes de millora que recull l’informe final de la Taula d’Avaluació i Seguiment de l’explosió de l’empresa IQOXE, presentat aquest dilluns pel president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra. En aquest sentit, la idea seria aportar al SEM fins a 775.000 euros.Torra va comentar també diverses mesures en altres àmbits per evitar l’impacte de l’explosió del passat 14 de gener en futurs accidents en el sector. Entre d’altres, destaca l’actualització del marc normatiu català en l’àmbit de la seguretat industrial. Una modificació que es plantejarà un cop es tanqui la investigació que hi ha en marxa des del departament d’Empresa i Coneixement. Aquest expedient està previst que es resolgui a finals de maig «sempre que s’aixequi aviat el secret de sumari de la investigació judicial», que segons l’executiu «està condicionant la recollida de dades», s’indica en l’informe.De fet, d’aquesta anàlisi en depèn l’autorització de la Generalitat perquè IQOXE pugui tornar a produir. «El Servei Territorial del Departament d’Empresa i Coneixement no resoldrà l’autorització perquè l’empresa sinistrada torni a l’activitat total o parcialment, fins que es justifiqui fefaentment el compliment de les condicions de seguretat imposades, un cop avaluat l’informe de seguretat i el corresponent dictamen», s’exposa. De la investigació també en pengen dos expedients més d’Inspecció de Treball que també s’han de tancar.Entre les propostes de millora, també hi ha les que ja s’han començat a aplicar, com el retorn del PLASEQTA al Camp de Tarragona. Altres es van anunciar fa unes setmanes, com la instal·lació de sensors químics per a la detecció de núvols tòxics a al voltant de les empreses del polígon petroquímic de Tarragona. Així mateix, l’informe proposa la creació d’una Comissió de Seguretat i Salut Laboral del complex petroquímic de Tarragona.Són «aspectes que podien ser millorables o que caldria incorporar per a una més eficient gestió d’una emergència química», va comentar Torra. De fet, en l’informe es posa de manifest que hi ha «oportunitats de millora en la gestió de les emergències químiques». «Hi ha situacions no previstes en els plans d’emergència que poden ser tractades», es reconeix. També es posa de manifest «la necessitat d’efectuar simulacres» d’accidents químics per poder preparar una reacció coordinada dels actors que hi participen.El president Torra també va presentar l’informe final a diferents agents del Camp de Tarragona vinculats amb les conseqüències del succés. El cap de l’executiu va assenyalar que el sinistre «ha suposat un canvi de paradigma respecte dels accidents de la indústria química i ha provocat altres conseqüències de caràcter col·lectiu que afecten a tota la ciutadania». «En primer lloc, per una sensació, reconeguem-ho, d’un cert desconcert i preocupació per la pròpia seguretat, l’afectació de les relacions de confiança entre el sector químic i la resta de sectors productius, les institucions i la ciutadania en general», va dir.En les reunions de la taula hi han participant agents econòmics i socials del Camp de Tarragona. Algunes de les principals demandes han estat que la gestió de les emergències es faci des del mateix territori, més seguretat a les empreses químiques, garantir una bona qualitat de l’aire i millorar els sistemes d’alarma i d’avís a la població en cas d’emergència.El sindicat de CCOO va emetre un comunicat en què lamentava que l’informe «fa un seguit de recomanacions o accions genèriques a realitzar, sense concretar com es realitzaran, qui ho ha de fer ni els terminis per fer-ho, la qual cosa buida el document del contingut que ha de tenir un veritable informe final de la Presidència del Govern de la Generalitat». A més, CCOO critica que no ha participat de cap proposta concreta sobre les modificacions del pla d’emergència exterior de la indústria química, més enllà de l’anunci de tornar al PLASEQTA i que tampoc ha participat ni té coneixement de cap modificació que millori l’efectivitat i la coordinació entre els plans d’emergència interior de les empreses, ni de cap proposta que avanci en la millora de la seguretat de la ciutadania.Finalment, el sindicat denuncia que IQOXE segueix incomplint la normativa de seguretat. «Després de l’accident, CCOO ha hagut de denunciar l’empresa fins a quatre ocasions, tres de les quals per incompliments greus en matèria de seguretat laboral i una altra per discriminació sindical contra CCOO», diu el comunicat.