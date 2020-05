Detingut a Vimbodí un conductor sense carnet després de saltar-se un control i fugir circulant temeràriament

Davant els fets, el conductor va ser detingut com a presumpte autor dels delictes de desobediència als agents, conducció temerària i conduir sense tenir permís i tenir en vigor una ordre d'un jutjat de Tortosa que l'impedeix poder-lo obtenir durant cinc anys. També per negar-se a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia.Els agents van immobilitzar el vehicle i els tres ocupants van ser traslladats a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Montblanc on els dos acompanyants van quedar lliures. Després de declarar, el conductor va quedar en llibertat amb càrrecs amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan sigui requerit.L'home, juntament amb l'altre major d'edat que anava al vehicle, també van ser denunciats per no respectar el confinament establert amb la declaració de l'estat d'alarma.