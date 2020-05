Desmantellen les marquesines dels peatges de l'AP-7 a l'Aldea

Des del moviment veïnal AP-7 gratuïta, han celebrat la fita. El portaveu de l'entitat, Llorenç Navarro, ha destacat que amb les obres d'aquest dilluns «es normalitzi» que aquesta carretera, pagada durant gairebé cinquanta anys, sigui per fi una via ràpida gratuïta. «Ha arribat el moment que es visualitzi com una autovia i que la gent s'oblidi de tornar a pagar mai més. Ara el més important són les vides humanes i la seguretat que dona l'AP-7», ha assenyalat. Amb l'N-340 descongestionada i amb un tram de l'AP-7 alliberada, el moviment veïnal insisteix que mantindran la lluita perquè la gratuïtat es completi fins a la Jonquera i no es renovi cap altra concessió, tampoc a l'A-2 entre el Vendrell i Saragossa.Navarro insisteix a les administracions a deixar de concedir el manteniment i la construcció de les infraestructures a l'Estat a empreses que en fan grans negocis, «amb factures pagades amb vides humanes».