Denuncien cinc homes a Constantí per trencar el confinament i beure alcohol a la via pública

Els Mossos d'Esquadra ja han aixecat una cinquantena d'actes al municipi per trencar el confinament

Actualitzada 04/05/2020 a les 15:10

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria del Tarragonès van denunciar el passat dijous cinc persones per trencar sense causa justificada el confinament obligatori durant l’estat d’alarma per la crisi sanitària de la COVID-19. Les persones denunciades es trobaven a la via pública consumint begudes alcohòliques en grup.Amb aquestes cinc denúncies ja són una cinquantena les actes aixecades pels Mossos d’Esquadra al municipi de Constantí a persones per trencar les mesures de confinament des de l’inici de la declaració de l’estat d’alarma.A més, els mossos han portat a terme al municipi més de 20 controls coordinats amb la Policia Local de Constantí per garantir que tothom compleixi amb les mesures per evitar la propagació de la pandèmia del coronavirus.