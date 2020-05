Vigilància privada al Baix Penedès per dissuadir ciutadans que incompleixen el confinament

Actualitzada 03/05/2020 a les 10:06

Els municipis que no disposen de policia local es troben amb dificultats per poder fer un control efectiu del confinament i alhora mantenir a ratlla els delinqüents que aprofiten l'estat d'alarma per actuar. Per això, Sant Jaume dels Domenys i Banyeres del Penedès (Baix Penedès) han contractat una empresa de vigilància privada que cada dia patrulla per ambdós municipis. L'objectiu del servei és controlar els espais i equipaments de propietat municipal, però durant l'estat d'alarma també s'aprofiten les rondes en vehicle per dissuadir i informar aquells ciutadans que incompleixen la normativa. Els agents de seguretat privada no tenen capacitat sancionadora i, per tant, si la situació ho requereix han d'avisar els Mossos d'Esquadra.