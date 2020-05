Segon dia consecutiu sense defuncions per coronavirus a Tarragona

Al llarg d'aquest diumenge s'han produït tres noves altes

Actualitzada 03/05/2020 a les 22:54

A Catalunya

Informació declarada per les funeràries

Segon dia consecutiu sense cap mort per coronavirus a la província de Tarragona. Segons ha informat el Departament de Salut, la xifra continua sent de 335 al Camp de Tarragona i de 42 a les Terres de l'Ebre, amb què el total acumulat és de 377.Pel que fa a altes, el total són de 916. Se n'han incrementat tres en un dia al Camp, assolint les 799, mentre que a les Terres de l'Ebre el nombre segueix sent de 117.En l'apartat de positius confirmats per prova diagnòstica (PCR i test ràpid), han pujat 6 al Camp de Tarragona, assolint els 1.785, i 2 a les Terres de l'Ebre, arribant als 205 i sumant un total a la província de 1.990.Els casos sospitosos (determinats per professionals facultatius) són de 7.659 al Camp (pels 7.367 d'ahir) i de 2.626 a l'Ebre (2.573 aquest dissabte). Aquesta xifra sí que s'està incrementant dia a dia.Salut també ha informat que a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 57.506 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica. D’altra banda, hi ha un total de 136.643 casos possibles d’infecció de coronavirus.Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, un total de 6.094 persones.Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.905 persones han estat ingressades de gravetat; actualment són 589.A més, del nombre total de positius a Catalunya, 8.495 són professionals sanitaris, mentre que 5.142 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 31.717 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 11.560 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 28.418 són casos sospitosos.Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de coronavirus difunts. Un total de 10.508 persones fins a dia d’avui amb la Covid-19 o com a sospitosos.D’aquestes, 3.055 han mort a una residència, 134 a un centre sociosanitari i 585 al domicili. Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació.