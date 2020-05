Salut reconeix l'esforç dels sanitaris de l'hospital Joan XXIII

Salut ha fet servir el seu perfil de Twitter per publicar un video on es veu a una part de la plantilla aplaudint

Actualitzada 03/05/2020 a les 19:36

Els sanitaris són, probablement el col·lectiu que més esforç està realitzant per posar fi a la pandèmia causada pel coronavirus. Tan és així que, des de poc després de decretar-se l'estat d'alarma, la població està sortint als balcons a les 20.00h cada vespre per agrair la tasca de metges, infermeres i tot el personal que està treballant de valent per tal que millori la situació.En aquest cas, el Departament de Salut de la Generalitat s'ha volgut afegir a aquest reconeixement als sanitaris que treballen a Joan XXIII penjant un vídeo on apareix part de la plantilla en un aplaudiment col·lectiu a un dels passadissos del centre.Salut ha piulat: «Les emocions per la situació de la #COVID19 dels professionals de l'Hospital Joan XXIII són una mostra de la professionalitat, humanitat i dignitat que impregna tots i cadascun dels racons dels hospitals i centres sanitaris de tot el país».