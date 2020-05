El mercat setmanal dels dijous de Roda de Berà tornarà el proper 7 de maig amb les parades d'alimentació

L’Ajuntament el va suspendre el 12 de març per la crisi sanitària

Actualitzada 03/05/2020 a les 10:45

A partir del proper dijous 7 de maig Roda de Berà recuperarà parcialment el seu mercat setmanal. Estarà restringit, però, a les parades d’alimentació, de producte fresc i d’higiene personal, així com d’aliment per als animals de companyia; i caldrà ser molt estrictes amb les normes de seguretat i de distanciament social, tant entre les parades com entre les persones que hi vagin a comprar.L’Ajuntament va suspendre el mercat el 12 de març, en el mateix decret d’Alcaldia en què es van suspendre totes les activitats col·lectives, públiques i privades, per evitar el risc de propagació del virus. Ara, vista l’evolució de la pandèmia, i amb la valoració favorable de l’equip de Govern i de la Comissió d’Emergència Municipal, s’ha decidit la reobertura parcial del mercat. La ubicació serà l’habitual, a la plaça del Mercat, en horari de 8 a 13 hores.L’aforament es veurà limitat a 100 persones, sense comptar els paradistes, motiu pel qual el mercat estarà delimitat amb tanques i tant l’accés com la sortida s’hauran d’efectuar per un únic punt, on hi haurà membres de Protecció Civil per assegurar el seu bon funcionament. Per accedir-ne serà obligatori l’ús de la mascareta i guants. Des de l’Ajuntament es recorda la necessitat de seguir les recomanacions de les autoritats i les mesures de seguretat i d’higiene per evitar la propagació del virus.Estarà totalment prohibit l’autoservei, les persones que comprin no podran tocar ni agafar els productes amb les mans, i seran els paradistes els qui serviran els productes en tot moment, mantenint les mesures de prevenció i de distanciament. El pagament s’haurà d’efectuar preferiblement amb mitjans telemàtics, si la parada compta amb els mitjans necessaris.Les parades es reubicaran per guardar una distància mínima de dos metres entre elles i es garantirà que no hi hagi aglomeracions de persones. Per aquest motiu davant de cada parada es formarà una única cua unipersonal, que es podrà dividir a primera línia segons els metres lineals de cadascuna d’elles, és a dir, si la parada té sis metres, per exemple, es podrà atendre a dues persones a l’hora, mantenint la distància mínima de seguretat.