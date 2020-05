Actualitzada 02/05/2020 a les 17:19

Mig miler de persones han donat sang i moll d'os al pavelló municipal de Cambrils (Baix Camp) aquesta setmana. L'últim dia de la campanya va coincidir amb l'aniversari de l'Adrià, un infant de sis anys, que està buscant un donant compatible de moll d'os per superar la leucèmia que pateix. Durant el mes de maig, s'han programat cinc campanyes solidàries als municipis de Reus, Les Borges del Camp, Vinyols i Els Arcs, la Selva del Camp i Vila-seca. Segons ha informat l'Ajuntament, hi ha reserves de sang per als pròxims vuit dies.