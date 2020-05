Gran aglomeració de gent a la segona franja horària per fer esport i passejar

A partir de les 20.00h i fins a les 23.00h també està permès fer esport i sortir a passejar sempre i quan es respectin les mesures de seguretat

Actualitzada 02/05/2020 a les 20:28

Després de la primera sortida d'aquest matí de les 6.00h a les 10.00h, molts tarragonins han aprofitat el clima suau predominant avui arreu de la província per tornar a omplir els carrers.Si aquest matí hi ha hagut una gran afluència de gent, a la sessió del vespre no ha estat pas diferent. Desenes de persones han sortit des de les 20.00h d'aquest vespre de dissabte a les rambles, carrers, places i passejos de Tarragona i d'arreu de l'estat que han tornat a ser envaïdes per aquells que s'han animat a tornar a sortir -o sortir per primera vegada- a fer esport d'ençà que es decretés l'estat d'alarma ara fa gairebé dos mesos.Un dels punts més populars entre els tarragonins per passar les primeres hores de desconfinament avui ha estat el passeig de la Platja del Miracle o els molls de costa del Barri del Serrallo que s'han omplert de vianants, ciclistes i esportistes.Demà serà el segon dia que estarà permès fer esport a l'Estat i, previsiblement, centenars de persones tornaran a omplir els carrers i camins a partir de les 6.00h per gaudir d'unes hores a l'aire lliure.