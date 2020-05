El Priorat convida a viure la primera Fira del Vi de Falset 'online'

01/05/2020 a les 13:22

La crisi del coronavirus ha portat l'organització de la Fira del Vi de Falset a impulsar la primera edició 'online' de la festa, que enguany havia de commemorar el 25è aniversari. La programació inclou tastos, xerrades, un vermut musical i un concert en directe a través d'internet, així com una subhasta a benefici de la investigació contra la covid-19. «L'objectiu és mantenir viu l'esperit del certamen i oferir a tot el sector vitivinícola del Priorat una plataforma de suport. No podem deixar de banda els 164 cellers que tenim distribuïts arreu de la comarca», defensa l'alcalde de Falset, Carlos Brull. En un any convencional, la fira i els actes que envolten el certamen suposen un impacte econòmic d'1,5 MEUR per a la comarca.L'Ajuntament, la DO Montsant i la DOQ Priorat conviden enguany a celebrar la Fira del Vi des del confinament i des de casa. L'obertura del certamen serà aquest divendres a les set de la tarda amb un tast de sis vins blancs. Dissabte al matí es farà la inauguració virtual de la fira i, tot seguit, la DO Montsant oferirà un tast virtual per poder descobrir la gran varietat de matisos de la denominació.Dissabte al migdia, serà l'hora de la DOQ Priorat. El doctor Jordi Diloli, professor d'Història de la URV, acompanyarà els internautes en un recorregut per la història del vi per descobrir-los els seus orígens en la humanitat i detallar-los com va arrelar el cultiu del raïm i la producció de vi a la DOQ Priorat. A la una serà el torn d'un vermut musical des de Mas Martinet.Enguany la DO Champagne havia de ser la convidada de la 25a Fira del Vi de Falset, amb la qual cosa diumenge al matí s'ha organitzat una xerrada telemàtica sobre el xampany a càrrec de l'ambaixador de Champagne a l'estat espanyol, Jordi Melendo, i amb la participació de representants d'aquesta denominació francesa.Diumenge al migdia es farà una subhasta en directe per Instagram Live de vins de les dues denominacions d'origen. L'acte es clourà amb un brindis de celebració. Els diners recaptats aniran en benefici de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, per a la recerca científica contra la covid-19.Finalment, a la una de la tarda es farà un concert final de clausura des del celler cooperatiu de Falset, amb música a càrrec de la prioratina Marta Cardona (violí) i Miquel Àngel Cordero (contrabaix), amb obres de Django Reinhardt, Astor Piazzola, María Teresa Vera i Carlos Gardel, entre altres.