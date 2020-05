Dissabte sense morts per coronavirus a Tarragona

Segons Salut s'han produït quatre altes i els positius confirmats per prova diagnòstica s'han incrementat en cinc

Actualitzada 02/05/2020 a les 22:45

Cap persona ha mort aquest dissabte per coronavirus a Tarragona, segons ha informat el Departament de Salut. Per tant, la xifra de defuncions continua sent de 377, 335 dels quals al Camp de Tarragona i 42 a les Terres de l'Ebre.Sí que s'han produït, segons la Generalitat, altes hospitalàries. Al Camp de Tarragona tres i una a les Terres de l'Ebre, que sumen 796 i 117, respectivament.Pel que fa a nous casos confirmats per prova diagnòstica (PCR i test ràpid), al Camp se n'han registrat cinc més, i es mantenen a les Terres de l'Ebre. En total, 1.774 al Camp de Tarragona i 203 a les Terres de l'Ebre.Els que s'han incrementat molt, com és habitual, són els casos sospitosos (determinats per professionals facultatius). Al Camp se'n sumen 7.367, amb un increment de 214 en un dia i 2.673 (+8) a les Terres de l'Ebre.

A Catalunya

A Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 57.363 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica.

D’altra banda, hi ha un total de 133.822 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, un total de 6.034 persones.

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.895 persones han estat ingressades de gravetat; actualment són 612.

A més, del nombre total de positius, 8.444 són professionals sanitaris, mentre que 5.109 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 31.464 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.

Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 11.498 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 27.730 són casos sospitosos.

Informació declarada per les funeràries

Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de coronavirus difunts. Un total de 10.452 persones fins a dia d’avui amb la Covid-19 o com a sospitosos. D’aquestes, 3.044 han mort a una residència, 130 a un centre sociosanitari i 582 al domicili. Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació.