Afluència de persones que surten a passejar i fer exercici físic a Altafulla en el primer dia permès

Corredors, ciclistes i gent gran agraeixen les hores de lleure i alguns apunten que se senten «rovellats»

Actualitzada 02/05/2020 a les 13:13

Bona afluència de persones aquest matí al passeig marítim d'Altafulla (Tarragonès) en el primer dia permès per sortir al carrer a practicar esport, però sense grans aglomeracions. La majoria dels veïns han sortit pel passeig, ja sigui caminant, corrent o amb bicicleta i han aprofitat el bon temps per recórrer al voltant d'un quilòmetre de platja. Alguns d'ells ho han fet descalços per la vora del mar i altres amb mascaretes. El sentiment més compartit ha estat el d'alegria i d'alliberació després de més de quaranta dies confinats. «Necessitàvem sortir, estem una mica rovellats, feia molt que no corríem», ha expressat l'Anna, una jove que ha sortit a córrer amb la seva mare.