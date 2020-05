La iniciativa d'escriure un relat a diverses mans capta més d'un centenar de famílies

Els veïns de set pobles de la Conca de Barberà fan d'escriptors per passar el confinament. Montblanc, les Piles, Santa Coloma de Queralt, Sarral, Pira, Vilaverd i l'Espluga de Francolí han decidit escriure un relat col·lectiu entre els seus vilatans. La iniciativa va sorgir a Sarral. L'organització va plantejar l'inici de l'argument i, a partir d'aquí, 30 famílies sarralenques han anat teixint tot el fil conductor. El text ha passat de casa en casa i cada nucli familiar ha escrit un fragment, al seu estil i imaginació. El resultat final és un conte de gènere fantàstic encara sense títol que, un cop editat, arribarà a les 90 pàgines. Tot i que cada poble s'ho ha muntat a la seva manera, el Consell Comarcal vol fer-ne una edició conjunta.L'Oficina Jove del Consell Comarcal de la Conca de Barberà s'ha encarregat de fer el seguiment d'aquesta singular iniciativa, sorgida a Sarral i que s'ha anat escampant per diversos pobles. «Cada municipi, amb el seu conte, farà el que vulgui, ja sigui editar-lo o no, i la nostra voluntat seria fer-ne una edició conjunta amb tots els relats que s'han fet a la comarca», afirma Estel Bové, tècnica de Joventut.Sarral, a través de l'associació de festes, va ser el primer poble que es va decidir d'impulsar un conte col·lectiu per motivar la població i contrarestar una agenda cultural desinflada pel coronavirus. «L'objectiu dels 'relats confinats' ha estat involucrar tot el poble, sobretot a nivell familiar, i que fomentés la interacció entre grans i petits», explica la regidora de Joventut de Sarral, Victòria Cañís.La iniciativa ràpidament va quallar entre els veïns, tant de dins com fora vila. Amb prèvia inscripció, s'hi van apuntar una trentena de famílies. L'argument del conte parteix d'un grup de nens que decideixen emprendre una fugida i descobrir per què tots els pares s'han quedat profundament adormits. A partir d'aquí, la història ha anat donant tants girs com mans per les quals ha anat passant.La trama principal s'ha anat enriquint amb noves històries i personatges. Els textos, d'un mínim de 20 línies i un màxim de 100, havien d'incloure unes paraules clau, facilitades des de l'organització. Hi ha famílies que també han volgut aportar un dibuix per il·lustrar el seu bocí de relat. Se n'han rebut una dotzena. Un cop recopilats tots els textos, es revisa i s'arrodoneix el text definitiu.L'organització s'ha reservat el dret de fixar l'inici i el desenllaç del relat, així com també el títol, que estan acabant de decidir. «La idea s'ha volgut exportar als pobles de la comarca perquè no es tanqués a Sarral i ens agradaria que s'estengués més enllà», afegeix Victòria Cañís. Fins i tot no es descarta que el projecte s'acabi traslladant al format vídeo, amb la implicació, novament, de la gent de Sarral.La resta de pobles s'ho han adaptat a la seva manera. Així, a Montblanc es fa un concurs de relats «sobre experiències vitals del confinament». A Santa Coloma de Queralt també hi ha un projecte diferent, amb la implicació del campus extens de la URV, mentre a l'Espluga de Francolí ho lidera l'entitat del Casal, amb dotze famílies participants. Es calcula que unes cent famílies han acabat participant d'aquestes iniciatives.