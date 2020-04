Un restaurant històric del Priorat serveix a domicili fins a Barcelona

L'Hostal Sport ha hagut de reinventar-se i fa repartiments a diverses zones segons el dia de la setmana

30/04/2020 a les 17:30

El restaurant Hostal Sport, fundat a Falset, serveix a domicili a la província de Tarragona, i ara també a Barcelona, per mantenir el negoci, que «mai ha tancat en els seus 97 anys de vida», ha explicat a Efe la seva propietària, Marta Domènech.El decret d'estat d'alarma per la pandèmia va sorprendre a aquest restaurant històric i familiar «amb les neveres plenes, a punt per a la Setmana Santa i la Fira del Vi», explica Domènech, quarta generació al capdavant de l'establiment.La Fira del Vi estava programada per aquest cap de setmana i cada any atrau milers de visitants a Falset, capital d'una comarca coneguda internacionalment per l'alta qualitat dels seus vins.Per donar sortida a tot aquest gènere, la pròpia Domènech va començar el repartiment a domicili de plats típics de la seva carta i de la gastronomia local, com el conill amb caragols, el pollastre a la catalana, les galtes de porc, el jarret de vedella, els peus de porc a la catalana o la cua de bou.Tot això, agermanat amb els millors vins de la comarca, pertanyents a les DO Priorat i Montsant.Així, «el dilluns repartim a l'Hospitalet de l'Infant i Cambrils (Baix Camp); dimarts, a Tarragona, Reus i Salou (Tarragonès), els dimecres, a la Conca del Barberà, el dijous, a Tarragona; divendres, a Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre) , Gandesa (Terra Alta) i altres poblacions del sud de Falset», diu Domènech.La proposta ha tingut tan bona resposta que s'ha expandit recentment també cap a Barcelona, i per això la gerent revela que «cada vegada que sona el telèfon per una comanda, a casa ens abracem d'alegria perquè tot és molt dur».El restaurant compta amb dotze empleats -des de mitjans de març, en Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació- i «també he de pensar en ells, alguns treballen amb nosaltres des de fa 45 anys i som com una gran família».El restaurant ja actuava com a centre de repartiment de cartilles durant la Guerra Civil i «els meus avis em van ensenyar que l'important és que no s'apagui el foc, que es mantingui la flama», un altre al·licient més per crear aquesta nova línia de negoci.«La mantindrem», assegura Domènech, perquè «hem detectat que es fa servir també com un regal i portar felicitat a les llars és un plus afegit per a nosaltres».La gerent de l'Hostal Sport vaticina que «quan acabi el confinament, també seran temps difícils per als restaurants» i demana a les administracions que «no ho carreguin tot a coll dels petits empresaris com nosaltres».En aquest sentit, demana «rebaixes d'impostos i més flexibilitat horària» i també que «si volen aplicar una certificació sanitària, que pensin bé com ho faran».Domènech també creu que «aquesta situació, totalment nova per a tots, farà que valorem molt més els productes i els locals de proximitat» i, de fet, conclou, «és el que ha passat amb nosaltres: si no, haguéssim hagut de tancar».