Un centenar de delegats sindicals i afiliats posen cara a la manifestació virtual a Tarragona

Actualitzada 01/05/2020 a les 14:03

Tarragona viu per primer cop una manifestació virtual en el Primer de Maig. Mantenint l'hora habitual, a partir de les dotze del migdia delegats sindicals i també afiliats d'UGT i CCOO han començat a difondre vídeos i fotos, mesclant-se imatges del miler de persones que es van mobilitzar l'any passat a la Rambla Nova a Tarragona. Les xarxes ràpidament s'han col·lapsat de continguts. Els secretaris també han fet lectura dels manifests de forma virtual.Els missatges reivindicatius d'aquest 1 de Maig giren entorn la crisi sanitària, posant en valor els treballadors dels serveis públics essencials. «Si no s'hagués retallat tants anys en sanitat pública no tindríem la situació de col·lapse que tenim», afirma Joan Llort, líder d'UGT a Tarragona.