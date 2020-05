Detingut a Torredembarra per fugir d'un control i conduir begut amb el carnet caducat

L'infractor és un veí d'Altafulla, que també ha estat denunciat per desobediència greu i trencar el confinament

01/05/2020 a les 15:48

La policia local de Torredembarra ha detingut aquest divendres al matí un veí d'Altafulla que havia intentat fugir d'un control de trànsit establert el control del confinament per l'alerta sanitària.Segons que ha explicat el consistori a través de les xarxes socials, el conductor ha intentat fugir d'un control establert a la T-214. El conductor ha estat denunciat per conduir sota els efectes de l'alcohol, arribant a la taxa penal.La denúncia també inclou els delictes de desobediència greu, contra la seguretat del trànsit, tenir el carnet de conduir caducat i trencar el confinament.La policia local d'Altafulla ha col·laborat amb la de la Torre per a realitzar la immobilització del vehicle.D'altra banda, la policia local de Torredembarra ha identificat aquest Primer de Maig un total de 94 persones i 88 vehicles. També s'ha realitzat la vigilància de les platges utilitzant un dron.