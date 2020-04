Roigé reclama al govern espanyol un desconfinament diferenciat per a les Terres de l'Ebre

L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, ha reclamat aquest dijous al govern espanyol un desconfinament «diferenciat» per a les Terres de l'Ebre que no estigui «supeditat al conjunt de límits provincials. «A la demarcació de Tarragona tenim dinàmiques molt diferents pel que fa a les Terres de l'Ebre respecte a la resta de la província», ha assenyalat. Segons Roigé, és il·lògic haver d'aplicar les mateixes mesures i cal que es puguin aplicar els criteris territorials de les vegueries i les regions sanitàries. Roigé també ha reclamat al govern espanyol que retorni a la Generalitat les competències que va «centralitzar» a l'inici de la pandèmia, perquè la fase de desconfinament es pugui fer «amb criteris de proximitat i major eficiència».

Pel que fa a la seguretat ciutadana, l'alcaldessa ha informat que durant aquesta setmana s'han aixecat una quarantena d'actes a Tortosa a ciutadans que no han respectat els criteris per sortir al carrer. Des del primer dia se n'han aixecat 479. A més, Roigé ha recordat que, amb motiu de l'1 de Maig, s'establiran controls policials per evitar desplaçaments a segones residències.