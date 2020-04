La Policia Local de Cambrils visita 78 infants per felicitar-los pel seu aniversari

La iniciativa es va posar en marxa per donar ànims als nens i nenes que no podien sortir de casa

La Policia Local de Cambrils ha visitat un total de 78 nens i nenes per felicitar-los pel seu aniversari des que va començar el confinament. La iniciativa es va posar en marxa per donar ànims als nens i nenes que havien de celebrar un dia tan especial sense poder sortir de casa.Aquest servei per donar suport als més petits durant la fase més dura del confinament ha finalitzat aquesta setmana, atenent al canvi de situació que permet la sortida de les criatures menors de 14 anys i al previsible increment de feina derivat de la posada en marxa del pla de desescalada.Des de principis d’abril i fins ahir dijous, la Policia Local ha anat a felicitar als nens i nenes menors de 10 anys de les famílies que ho havien sol·licitat, sempre que el servei i els recursos disponibles ho han permès. A més, també s’han homenatjat persones de més de 10 anys en casos especials com dos nens amb autisme, un amb Síndrome de Down i dos amb càncer.Les felicitacions, que les famílies han rebut amb molta emoció, s’han fet sota la finestra o balcó del domicili fent sonar les sirenes dels cotxes patrulla, amb missatges de suport i ànims personalitzats per l’altaveu acompanyats d’aplaudiments dels agents.La Prefectura de la Policia Local agraeix especialment als i les policies que han procurat dedicar uns instants d’alegria i de caliu als més menuts del municipi.