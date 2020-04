La Pobla aprova un Pla de xoc econòmic per combatre els efectes econòmics i socials de la covid-19

Els ajuts van destinats a tots els habitants, autònoms i empreses del municipi

Actualitzada 30/04/2020 a les 14:33

La sessió plenària de l'Ajuntament de La Pobla de Mafumet, celebrada ahir al vespre, va acordar per unanimitat l'aprovació d'un paquet de mesures, destinades a combatre i contrarestar els efectes econòmics i socials que la covid-19 està provocant al municipi.Fruit de l'acord i a proposta de l'equip de govern, l'Ajuntament impulsarà la campanya «A La Pobla, l'Ajuntament et fa costat». Aquesta es concreta en un pla de xoc econòmic que inclou diverses mesures i ajuts directes, agrupats en dos blocs.D'una banda, el consistori ofereix quatre tipus de mesures destinades a treballadors, autònoms i empreses. La primera d'aquestes es concreta en un ajut fins a 6.000 euros per a la creació de noves empreses o de nous emprenedors, amb el requisit de mantenir l'activitat durant un mínim d'un any.Aquesta acció pretén rellançar l'activitat econòmica del municipi, així com oferir una sortida professional als empleats o persones en situació d'atur que vulguin convertir-se en emprenedors.També s'ofereix un ajut de fins a 3.000 euros per compensar les despeses derivades de la covid-19. Per tal d'acollir-se a aquest ajut, cal acreditar despeses provocades pel tancament o la reducció del'activitat que es realitza, en una mesura aplicable a empreses de fins a 10 empleats i a autònoms, censats a La Pobla.Així mateix, també s'activa un ajut econòmic directe per a la contractació de persones empadronades al municipi. En aquest cas, els ajuts diferencien entre contractacions de persones menors o majors de 50 anys, amb barems que van des dels 600 euros mensuals -amb un màxim de 4.800 euros anuals- en el cas de contractes per un mínim de tres mesos a jornada completa, fins als 19.200 euros d'ajut directe en els casos de contractació indefinida a jornada completa d'una persona major de 50 anys. En aquest àmbit d'ajuts destinats de la contractació de persones per part d'empreses o autònoms locals o forans, caldrà que la persona contractada estigui empadronada a La Pobla, que es trobi en situació d'atur i que estigui inscrita a la borsa de treball del municipi.Finalment, el paquet d'ajuts econòmics destinats a fomentar l'ocupació es veu completat amb el Pla d'Ocupació Local, que preveu la creació de 15 llocs de treball temporal a la Brigada municipal. En aquest cas, l'ajut consisteix en una oferta laboral per a contractació temporal directa, a la qual poden optar les persones empadronades a La Pobla de Mafumet, que es trobin situació d'atur i que estiguin inscrites a la Borsa de treball local.D'una altra banda, el conjunt de la ciutadania pot acollir-se a dos tipus d'ajuts. El primer d'ells és de tipus econòmics i consisteix en l'increment del programa d'ajuts per a estudiants. L'Ajuntament augmentarà automàticament fins a 200 euros l'import de l'ajut a l'estudi -no al transport- ja atorgat, a totes aquelles persones que ja són beneficiàries del programa d'ajuts per a estudiants. Per tant, els beneficiaris d'aquest ajut no han de realitzar cap acció, sinó que rebran aquest ajut addicional de manera automàtica. Aquesta acció suposa que l'Ajuntament injectarà en les economies familiars de La Pobla uns 200.000 euros, aproximadament.Finalment, s'ofereix una mesura de suport a la ciutadania, que es concreta en la posada en contacte amb un treballador social. Aquest estudiarà cada cas de manera individualitzada, per valorar-ne les necessitats i el tipus d'ajuda que cal oferir. Aquest ajut està disponible per al conjunt dels habitants de La Pobla de Mafumet i, a la pràctica, suposa que l'ampliació de la dedicació i horari del treballador social amb dedicació exclusiva al municipi, per tal de poder atendre millor les necessitats que es puguin plantejar.Per a més informació, els canals establerts són la pàgina web municipal, www.poblamafumet.cat, des d'on es pot accedir a les bases completes d'aquest programa d'ajuts, així com els telèfons d'atenció al ciutadà, 977 840 052, 977 840 260 i 615 507 858.Respecte a aquesta mesura aprovada ahir al vespre per l'Ajuntament pobletà, l'alcalde Joan Maria Sardà afirma que «una vegada aconseguim superar la crisi sanitària, les conseqüències del confinament poden ser greus. Per això, la nostra prioritat és salvar les persones, perquè són el primer».En aquest sentit, l'alcalde assegura que «donarem prioritat absoluta a què ningú quedi enrere. Per fer-ho possible, és fonamental que la gent tingui treball i farem tot el possible per incentivar que cap veí o veïna de La Pobla quedi enrere per culpa del confinament».A més, ha recordat que «l'obligació que tenim les administracions és fer costat a la ciutadania. Hem aprovat un pla de xoc i estem disposats a tot, perquè hem dut a terme una gestió econòmica municipal de control i ara, que hem sanejat l'economia, invertirem tots els recursos en la ciutadania».Finalment, ha apuntat que «si aconseguim controlar el nivell de desocupació i tornar a despertar l'activitat econòmica, recuperarem sense trauma les conseqüències de la covid-19».