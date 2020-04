Segons decret del govern espanyol no poden anar a la vorera del davant

Actualitzada 30/04/2020 a les 12:04

Una vorera és província de Tarragona i l'altra és província de Barcelona. Aquesta és la realitat del carrer de les Dues Províncies, a Bellvei (Baix Penedès), però també a Castellet i la Gornal (Alt Penedès). Amb el decret del govern espanyol que marca el pla de desconfinament els ciutadans no poden canviar de província, però en el cas de Bellvei i la Gornal, implicaria que ni tan sols poden creuar el carrer.A l'hora de la veritat, els veïns dels dos nuclis segueixen fent vida normal. «Sempre ha estat així, els d'un poble passen a l'altre per anar a comprar o per anar a correus», explica l'alcalde de Bellvei, Gerard Colet. Els veïns obertament qualifiquen la normativa de «tonteria».