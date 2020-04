Els Mossos detenen dos homes per trencar el confinament a Salou i Calafell

Un d'ells va agredir i amenaçar de mort els agents abans d’acabar detingut

Actualitzada 30/04/2020 a les 16:22

Detenció a Calafell

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria del Vendrell i del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de Salou van detenir ahir a Calafell i Salou, dos homes de 25 i 28 anys, de nacionalitat marroquina i colombiana, veïns d’aquests mateixos municipis; un d’ells com a presumpte autor d’un delicte de resistència i desobediència i l’altre d’atemptat i amenaces als agents de l’autoritat.La primera detenció va tenir lloc a les 12.15 hores al passatge de les Antines de Salou, quan els mossos van reconèixer un home que acumulava prop d’una vintena d’antecedents policials per delictes violents i contra el patrimoni. Quan van apropar-se per conversar amb ell sobre els motius d’estar incomplint el confinament obligatori, va intentar fugir.L’home va agredir i amenaçar de mort els agents abans d’acabar detingut. Posteriorment es va comprovar que li constaven vuit denúncies per incomplir el Reial Decret 463/2020 de l’estat d’alarma entre el 29 de març i el 20 d’abril.Al voltant de les 18 hores, agents de la Unitat d’Investigació de la comissaria del Vendrell, que efectuaven un servei de prevenció de delictes i control del confinament obligatori a Calafell, van observar un grup de joves asseguts en un banc de la rambla Mossèn Jaume Tobella. En adonar-se de la presència dels mossos, un d’ells va sortir corrents i va aconseguir arribar fins a l’interior d’un edifici amb diversos habitatges ocupats. Abans de poder accedir dins d’un d’aquests pisos, els agents van aturar-lo, moment en què aquest va oferir una activa i violent resistència per evitar ser detingut. Finalment el van poder reduir i detenir. Seguidament es va comprovar que des del passat 21 de març ja havia estat denunciat en cinc ocasions per incomplir el confinament obligatori sense causa justificada.Està previst que els dos detinguts passin en les properes hores a disposició dels jutjats d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona i el Vendrell.