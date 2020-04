Desarticulen una organització internacional de tràfic de drogues amb vincles tarragonins

Els traficants operaven des del Marroc i tenien col·laboradors a les Terres de l'Ebre i Cambrils per portar la droga a Catalunya

Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), juntament amb efectius de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària han desarticulat una organització criminal d'abast internacional dedicada al tràfic d'haixix que operava a les Terres de l'Ebre.La investigació va començar a mitjans de desembre de l'any 2018 quan es va tenir coneixement que una organització criminal dedicada al tràfic de drogues intentava establir contactes amb persones que tinguessin la capacitat i l'experiència per dur a terme un transport d'una gran quantitat d'haixix des de les proximitats de les costes marroquines fins al Delta de l'Ebre.Les primeres indagacions policials van conduir a un home resident a Tortosa, que tenia l'experiència i els mitjans necessaris per dur a terme una transacció d'aquest tipus.L'organització tenia una gran preparació logística i capacitat per utilitzar diversos transports marítims. En aquest sentit la investigació ha posat de relleu que havien planificat des de rescats en alta mar per a enviaments de cocaïna transportats en mercants a transports transoceànics des de l'Amèrica del Sud amb velers amb capacitat per a allotjar-hi centenars de quilos de cocaïna. També podien portar tones d'haixix en vaixells de càrrega, pesquers, llanxes semirígides o velers. Finalment el sistema triat va ser el transport en velers, que es van aconseguir interceptar fins a en dues ocasions.Com sovint passa en les transaccions a gran escala vinculades al narcotràfic hi va haver una sèrie d'incidències que van fer demorar en el temps els transports: la situació de tensió que es vivia al Marroc relacionada amb operacions antidroga, que desaconsellava intentar qualsevol transport, o la presència de vaixells de guerra de països de la Unió Europea que feien maniobres a la zona.Aquest retard en el transport el van aprofitar els investigadors per identificar diversos membres de l'organització que preparaven un enviament amb un veler d'uns dinou metres. Els investigats tenien diverses funcions: contracte de la tripulació, la tria de l'embarcació i la persona que tancava acords per dur a terme l'operació.Els agents van poder esbrinar que el primer transport estava previst des del Port de València per al 10 de maig de 2019 a la matinada. L'objectiu dels traficants era arribar al Mar d'Alboran per rebre la droga i lliurar-la posteriorment a Líbia.Tres dies més tard a la tarda dues patrulleres de Vigilància Duanera van aconseguir interceptar el veler en un moment que estava sent crític per a la tripulació. La sobrecàrrega de droga, amb prop de sis tones d'haixix, havia posat en serioses dificultats l'embarcació, en risc d'enfonsar-se. Els tres van ser detinguts i el jutjat va acordar el seu ingrés a presó. El preu de la droga al mercat il·lícit hauria tingut un valor proper als 35 milions d'euros.Malgrat que s'havia aconseguit avortar amb èxit aquest primer enviament encara no s'havia pogut identificar els principals integrants de l'organització i els agents tenien constància que estaven preparant altres carregaments.En aquesta nova fase els agents van saber que havien aparegut nous integrants a la banda que, juntament amb els que ja hi eren, planificaven un nou trànsit d'haixix.Els agents van saber que el principal investigat, un home de nacionalitat marroquina establert a Argentona, seria l'encarregat de coordinar les actuacions al Marroc. En aquest cas s'havia de carregar la droga en una llanxa en un punt de la costa, traspassar-la a un veler i dur-la a Líbia.Altra vegada van sorgir diverses complicacions que van endarrerir el transport. Els investigats van mirar d'executar sense èxit l'enviament fins a tres vegades: la pressió de les autoritats marroquines, una avaria i un temporal, van posar de nou en dificultats l'enviament.Finalment la matinada del 26 de març van aconseguir posar rumb cap a Líbia. Poques hores després del transvasament una patrullera de Vigilància Duanera va aconseguir abordar el veler, va detenir els tres ocupants i va comprovar que transportaven 161 fardells que contenien 5.280 kg d' haixix valorats en uns 31 milions d'euros. Els detinguts, de nacionalitats tunisiana, algeriana i espanyola, van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Cartagena que en va acordar l'ingrés preventiu a presó.Poc temps després de finalitzar l'escorcoll del veler l'equip conjunt d'investigació, en coordinació amb el Jutjat Instructor i la Fiscalia, van posar en marxa un ampli dispositiu dissenyat per fases, amb l'objectiu d'assegurar la detenció de la resta d'investigats i assegurar els indicis que es poguessin trobar en diversos immobles.El final de la investigació perseguia un doble objectiu: d'una banda, la detenció dels investigats i la preservació d'indicis, i de l'altra, establir criteris operatius de seguretat i salubritat en atenció a l'estat d'alarma decretat per la pandèmia del COVID-19.La fase 1 es va produir el 27 de març quan es van fer sis entrades i escorcoll, dues a València i una a Cabanes (Castelló), Cambrils, Rubí i Argentona i es van detenir quatre persones, una d'Algèria, una espanyola i dos del Marroc, principals líders de l'organització. Tot quatre van ingressar a presó.La fase 2 van executar-la el 8 d'abril, dia en què es van fer quatre entrades i escorcoll, a Sueca, Vinaròs, Alcanar i Tortosa on es van detenir quatre persones. A més es va detenir dues persones més a Menorca i Cambrils. Van ingressar tots a presó excepte el detingut de Cambrils.La fase 3 data del 14 d'abril, i es van fer set entrades i escorcoll, una a València, una a l'Ametlla de Mar i cinc a Roquetes i es van arrestar cinc persones, una de les quals va entrar a presó.En la fase 4, el 21 d'abril, es van arrestar dos integrants de l'organització a València i es van escoltar en declaració a onze persones com a investigades.Fruit de la investigació també s'ha pogut implicar a diversos dels integrants de l'organització en el delicte de blanqueig de capitals.En la fase d'explotació de la investigació s'han intervingut quatre embarcacions: un pesquer, un veler, un iot i una barca pneumàtica, que els investigats havien comprat i equipat amb quatre motors de 300 cavalls amb l'objectiu de fer transports d'haixix i que ja tenien preparades per traficar. També es van intervenir tres vehicles, diners, droga, telèfons mòbils, dispositius electrònics i abundant documentació.En l'operació en el seu conjunt hi han participat les unitats regionals de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària a Catalunya, València, Balears, Múrcia i Andalusia.