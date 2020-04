Sindicats demanen que es facin tests de covid-19 als agents de les policies locals

FEPOL ha fet un estudi de l'impacte del covid-19 sobre les professionals de 93 plantilles de policies locals i vigilants municipals de Catalunya, que sumen 6.625 persones, el 60% dels efectius. L'estudi s'ha dut a terme fent 1.418 proves de detecció de covid-19, 285 dels quals han donat positiu, el que significa un 20%. Exposen que als positius cal afegir que hi ha 546 professionals confinats per prescripció mèdica amb símptomes de coronavirus.El sindicat apunta que a Barcelona un 24,65% dels 787 agents ha donat positiu, 194 en concret. Afegeix que hi ha 376 professionals confinats per prescripció mèdica. A Girona un 13,15% dels 608 professionals han donat positiu, en concret 80. En aquest cas hi ha 100 professionals confinats per prescripció mèdica. El sindicat lamenta que les diputacions de Tarragona i Lleida no han fet «cap tipus de proves de detecció», de manera que «els asimptomàtics d'aquestes províncies poden ser sense saber-ho potencials propagadors de la malaltia».CSIF reclama que els treballadors de la Guàrdia Urbana es deixin de reincorporar a la seva feina sense que se'ls faci la prova i aquesta resulti negativa. Afegeixen que cal «declarar personal d'alt risc» als agents dels cossos policials i als bombers.El sindicat avança que denunciarà el consistori en considerar que hi ha un «presumpte delicte contra la seguretat i la salut dels treballadors». Per això demanen «que es corregeixi amb urgència aquesta mala praxis de reincorporacions que compromet la salut a tots» i «que es facin proves a tots els treballadors públics del consistori».